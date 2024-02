Le case più care si trovano al mare: Forte dei Marmi sorpassa l’ambita Cortina d’Ampezzo 

Le case (di pregio) più care si trovano al mare. È quanto emerge dall’ultimo studio elaborato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, che ha confrontato le 5 località marittime e le 5 località montane più

famose d’Italia.

Con una richiesta media per una casa di pregio di 2 milioni di euro, Forte dei Marmi sorpassa l’ambita Cortina d’Ampezzo che arriva a 1,3 milioni di euro. Secondo la ricerca, è la montagna il luogo dove si trovano gli immobili dai costi complessivi più contenuti.

Quanto costa vivere nelle località di mare e montagna

Analizzando il costo medio delle abitazioni in vendita, ben due città di mare su cinque superano il milione di euro: oltre a Forte dei Marmi, ci sono Capri (quasi 1.400mila euro), e Portofino, che si avvicina al milione come valore medio complessivo delle case sul mercato (955mila euro).

Tra le località sulle più famose piste da sci, Cortina d’Ampezzo precede ben tre città che si attestano su una cifra superiore agli 800.000 euro: Madonna di Campiglio (938.400 euro), Courmayeur (860.000 euro) e Ortisei (831.800 euro).

La richiesta complessiva per una casa vista mare a Porto Ercole e a Porto Rotondo si aggira di media sui 766.800 euro e 540.600 euro rispettivamente. Fanalino di coda Cervinia, dove “bastano” poco più di 300mila.

“In Italia è sicuramente più comune che siano le mete turistiche sulla costa a vantare soluzioni di particolare pregio, per le quali la richiesta raggiunge molto spesso cifre importanti anche grazie a particolari plus quali giardini e piscine, molto meno comuni nelle località montane”, commenta Antonio Intini, chief business development officer di Immobiliare.it.

“Generalmente infatti gli insediamenti urbani in montagna sono piuttosto piccoli e difficilmente presentano aree adeguate a favorire un ulteriore sviluppo abitativo, motivo per cui il costo del metro quadro rimane molto elevato, basti pensare che a Cortina d’Ampezzo supera gli 11.000 euro”.

Dove cercare se si desidera la privacy?

Se il desiderio è quello di trovare un’abitazione che garantisca la massima privacy, il mare prevale sulla montagna. Tutte le località marittime considerate, infatti, presentano un’offerta dove la percentuale di soluzioni indipendenti supera comunque il 20%, con Forte dei Marmi che tocca addirittura l’84% e Capri il 50%.

Nelle località di montagna lo stock in offerta invece è composto principalmente da appartamenti, la percentuale di ville supera il 10% solo a Ortisei (16%) e a Courmayeur (14%).

I tagli offerti dal mercato degli appartamenti

Se si considerano i monolocali, Portofino è la località dove la percentuale in offerta di questa tipologia sfiora il 26%. Sui bilocali primeggia invece Cervina, con il 35%, mentre Ortisei è al primo posto per quanto riguarda i trilocali, che rappresentano ben il 57% dello stock in offerta.

Su quest’ultima tipologia fanno bene anche Porto Rotondo e Courmayeur, entrambe oltre il 40%. Per chi è alla ricerca di maggiore spazio e guarda ai quadrilocali si deve indirizzare su Madonna di Campiglio (28%) o Forte dei Marmi (27,5%).

Quest’ultimo conquista il gradino più alto del podio in quanto a disponibilità di pentavani, 23%, e oltre, 23,7%. Sugli appartamenti con più di 5 vani c’è anche Cortina d’Ampezzo, che mostra una percentuale in offerta che sfiora il 20% del totale.

