Barbie ha raggiunto il miliardo di dollari di incassi a 17 giorni dall’uscita

Barbie è l’ultimo film a entrare nel. La commedia diretta Greta Gerwig ha superato il miliardo al botteghino globale:incassati nel Nord America,nel resto del mondo. Barbie ha raggiunto il traguardo a soli 17 giorni dall’uscita, diventando la pellicola più ‘veloce’ della Warner Bros. a entrare nel club del miliardo di dollari (e l’ottava in assoluto nella storia dello studio). In precedenza il record era di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, che impiegò 19 giorni.

Il traguardo raggiunto da Barbie rende Gerwig la prima regista donna ad aver diretto da sola un film da un miliardo di dollari di incassi. Sono stati co-diretti da donne altri tre film che hanno raggiunto il traguardo: Frozen (1,3 miliardi) e Frozen 2 (1,45 miliardi), entrambi co-diretti da Jennifer Lee e Chris Buck, e Captain Marvel (1,1 miliardi), co-diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.

Barbie è solo il secondo film del 2023, dopo Super Mario Bros. – Il film, a superare il miliardo di dollari. Dallo scoppio della pandemia ci sono riusciti sei titoli (oltre ai due di quest’anno, anche Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion e Avatar: The Way of Water).

Gli altri film miliardari

Nella storia sono stati 53 i film capaci di superare il miliardo di dollari di incassi. In cima alla classifica degli incassi c’è Avatar di James Cameron, che dalla sua uscita nel 2009 ha incassato quasi 3 miliardi di dollari (2.923.706.026$). Gli altri gradini del podio sono occupati da Avengers: Endgame, film del 2019 diretto da Anthony e Joe Russo, che ha incassato circa 2 miliardi e 800 milioni di dollari, e Avatar: The Way of Water, con 2 miliardi e 320 milioni di dollari.

“Un risultato enorme”

Gerwig, la regista candidata agli Oscar per Lady Bird e Piccole Donne, ha scritto la sceneggiatura insieme al suo compagno Noah Baumbach. Margot Robbie, protagonista e co-produttrice del film, e Ryan Gosling interpretano Barbie e Ken. Issa Rae, America Ferrera, Dua Lipa, Simu Liu, Michael Cera, Helen Mirren, John Cena e Will Ferrell completano il cast.

“Un risultato enorme come questo è possibile quando si ha un incredibile team di cineasti, con cast e troupe che si uniscono per creare un’esperienza cinematografica veramente speciale,” hanno detto a Variety Michael De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e ceo di Warner Bros. Motion Picture Group. “Greta si unisce ora a un gruppo elitario di registi-sceneggiatori la cui visione singolare ha generato 1 miliardo di dollari al botteghino: un traguardo che è testimonianza della sua brillantezza e del suo impegno nel realizzare un film che i fan di Barbie di ogni età vogliono vedere sul grande schermo.”

