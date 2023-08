PayPal lancia la criptovaluta PayPal Usd: è una stablecoin agganciata al dollaro

Fatti principali

PayPal ha annunciato il lancio di una sua criptovaluta, una stablecoin agganciata al dollaro Usa: PayPal Usd

Come spiegato in una nota ufficiale dalla società, la stablecoin sarà equiparata al valore del dollaro (con un rapporto di 1 a 1) ed è emessa da Paxos Trust Company, una società fiduciaria a scopo limitato con piena licenza soggetta alla supervisione normativa del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York

una società fiduciaria a scopo limitato con piena licenza soggetta alla supervisione normativa del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York PayPal ha anche affermato che la criptovaluta sarà garantita al 100% da depositi in dollari statunitensi, buoni del tesoro statunitensi a breve termine e simili equivalenti in contanti.

Gli utenti di PayPal potranno acquistare PayPal Usd, trasferirli su altri portafogli digitali, convertirli in altre criptovalute, utilizzarli per pagare online o per versare denaro ai propri cari.

La frase

Novità in casaIl colosso dei pagamenti digitali ha annunciato iluna stablecoin a parità con il dollaro. Si chiamerà

“Il passaggio alle valute digitali richiede uno strumento stabile che sia nativo digitale e facilmente connesso alla valuta fiat come il dollaro Usa”, ha affermato Dan Schulman, presidente e ceo dell’azienda. “Il nostro impegno per l’innovazione e la conformità responsabili e i nostri precedenti nel garantire nuove esperienze ai nostri clienti forniscono le basi necessarie per contribuire alla crescita dei pagamenti digitali tramite PayPal Usd”.

PayPal e le criptovalute

Da anni PayPal è impegnata nell’inseguire le novità offerte dal mondo delle criptovalute. Prima di lanciare la sua stablecoin, infatti, la società ha creato una business unit focalizzata su blockchain, criptovalute e valute digitali, ha acquisito la startup israeliana Curv, società di custodia di criptovalute, per “accelerare ed espandere le iniziative a supporto delle criptovalute e delle risorse digitali”. A partire da giugno dello scorso anno, ha dato la possibilità ai suoi utenti (ma solo negli Usa) di trasferire, inviare e ricevere Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Quello di PayPal, in sintesi, è un percorso iniziato quattro anni fa: quando, proprio con l’idea di arrivare a creare una sua stablecoin, ha abbandonato il progetto di Mark Zuckerberg, Libra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.