Chi sono i miliardari più ricchi del settore healthcare. In classifica anche tre italiani

Secondo l’ultimo report di, nel 2022 il mercato globale dell’healthcare ha registrato un valore di. La cifra è nettamente inferiore a quella raggiunta l’anno precedente – 150 miliardi -, ma le prospettive per il 2023 sono di forte crescita, soprattutto grazie alla continua implementazione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale. Ma chi sono i principali protagonisti di questo mercato?

Secondo la classifica in tempo reale di Forbes, il miliardario più ricco del settore healthcare è l’indiano Cyrus Poonawalla, amministratore delegato dell’omonimo gruppo. La sua attività comprende il Serum Institute of India, la più grande società produttrice di vaccini a livello globale. Attualmente Poonawalla occupa la 46esima posizione della classifica dei miliardari mondiali, con un patrimonio stimato in 32,4 miliardi di dollari.

Il secondo uomo più ricco del settore è il medico e imprenditore statunitense Thomas Frist Jr., fondatore, assieme al padre, della Hospital Corpration of America (Hca). La sua società possiede e gestisce 187 ospedali e circa duemila centri di cura negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Con un patrimonio di 21,8 miliardi di dollari, occupa la 76esima posizione della classifica generale dei miliardari di Forbes.

Dieci posti più in basso si trova un altro miliardario di origini indiane, Philip Shanghvi. Figlio di un distributore di medicinali, nel 1983, a 28 anni, chiese in prestito al padre 200 dollari per fondare la Sun Pharmaceutical Industries e produrre farmaci psichiatrici. Ora la società è la principale realtà farmaceutica indiana quotata in Borsa e fattura oltre 5 miliardi di dollari. Shanghvi ha un patrimonio stimato in 18,5 miliardi.

I primi europei

Restringendo il campo all’Europa, i più importanti operatori del settore healthcare sono i fratelli tedeschi Andreas e Thomas Struengmann. Nel 1986 i due hanno fondato Hexal, azienda produttrice di farmaci generici, venduta nel 2005 a Novartis per circa 7 miliardi di dollari. Tre anni dopo la cessione, hanno aperto a Francoforte un centro di ricerca sulle neuroscienze intitolato al padre, Ernst Struengmann.

Attraverso la loro società di investimenti Santo Holding, con sede a Zugo, in Svizzera, investono in aziende biotecnologiche e farmaceutiche. Sono stati anche tra i principali finanziatori di BioNTech, che ha collaborato con Pfizer per la realizzazione del vaccino anti-Covid. I due fratelli detengono un patrimonio complessivo di 20,6 miliardi di dollari (10,3 miliardi a testa) e occupano a pari merito la 180esima posizione della classifica dei miliardari di Forbes.

I miliardari italiani

Per trovare il primo italiano del settore è necessario scendere fino al 15esimo posto della classifica dei miliardari dell’healthcare, occupato da Sergio Stevanato, presidente emerito del gruppo che porta il nome della famiglia, dal 2021 quotato a Wall Street. L’azienda, che ha sede in provincia di Padova, si occupa di packaging farmaceutico e medicale ed è il più grande produttore al mondo di flaconi in vetro e di cartucce per penne da insulina. La famiglia Stevanato ha un patrimonio di 7,6 miliardi di dollari.

Tra i miliardari italiani dell’healthcare ci sono anche i membri della famiglia Aleotti, Massimiliana Landini e i suoi tre figli, che nel 2014 hanno ereditato da Alberto Aleotti il colosso farmaceutico Menarini. Con un patrimonio di 7,3 miliardi di dollari, la famiglia occupa la 329esima posizione della classifica dei miliardari di Forbes.

L’alto miliardario italiano del settore è Gustavo Denegri, presiedente di DiaSorin, biotech che produce kit di reagenti come quelli utilizzati, per esempio, per i tamponi durante la pandemia di Covid. Il suo patrimonio è in discesa: all’inizio del 2022 ammontava a 5,4 miliardi di dollari, mentre alla fine dell’anno a 3,7 miliardi. Ora Denegri occupa la posizione 1.110 della classifica di Forbes, con 2,8 miliardi di patrimonio.

La classifica

Di seguito la classifica dei primi dieci miliardari del settore healthcare e le posizioni degli italiani. Tutte le cifre sono in dollari. I dati sono aggiornati alle 16 di mercoledì 16 agosto.

1 | Cyrus Poonawalla

Paese: India

Patrimonio: 32,4 miliardi

2 | Thomas Frist Jr.

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 21,8 miliardi

3 | Philip Shanghvi

Paese: India

Patrimonio: 18,5 miliardi

4 | Li Xiting

Paese: Singapore

Patrimonio: 14 miliardi

5 | Xu Huang

Paese: Hong Kong

Patrimonio: 12,3 miliardi

6 | Carl Cook

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 10,4 miliardi

7 | Chen Bang

Paese: Cina

Patrimonio: 10,3 miliardi

7 | Andreas Struengmann

Paese: Germania

Patrimonio: 10,3 miliardi

7 | Thomas Struengmann

Paese: Germania

Patrimonio: 10,3 miliardi

10 | Ernesto Bertarelli

Paese: Svizzera

Patrimonio: 9,5 miliardi

15 | Sergio Stevanato e famiglia

Paese: Italia

Patrimonio: 7,6 miliardi

17 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Paese: Italia

Patrimonio: 7,3 miliardi

72 | Gustavo Denegri

Paese: Italia

Patrimonio: 2,8 miliardi

