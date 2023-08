Quanto potrebbero costare a Donald Trump i suoi guai legali

Le accuse

Il numero

L’ex presidente degli Stati Unitiè stato incriminato per 91 capi d’accusa federali e statali. L’ultima incriminazione è arrivata a Fulton County, in Georgia, dove le accuse di frode potrebbero portarlo in prigione . Non solo: se venisse condannato per tutti i reati che gli vengono contestati e gli venisse comminata la massima multa possibile, Trump potrebbe essere costretto a pagare

717,5. Tanti sono gli anni di prigione a cui potrebbe essere condannato Trump se ricevesse la massima pena detentiva possibile per ogni crimine di cui è accusato (scenario improbabile). È possibile anche che riceva più condanne da scontare contemporaneamente, anziché una dopo l’altra. In base alle leggi federali, potrebbe essere condannato a pagare una multa, alla prigione o a entrambe le cose.

La posizione di Trump

Trump ha respinto con forza tutte le accuse contro di lui. Ha dipinto l’azione dei procuratori come una “caccia alle streghe” di parte, condotta per compromettere la sua elezione alla presidenza nel 2024. Si è dichiarato non colpevole per le prime tre incriminazioni e ci si aspetta che faccia la stessa cosa a Fulton County. In un post sul suo social Truth, pubblicato giovedì sera, ha già definito anche queste accuse come “un’incriminazione vergognosa, operata da un procuratore distrettuale in cerca di pubblicità e di finanziamenti per la sua campagna elettorale”.

Che cosa bisogna aspettarsi

A Trump e agli altri accusati in Georgia è stato ordinato di consegnarsi alle autorità entro il 25 agosto. Il procuratore di Fulton County, Fani Willis, ha proposto il 4 marzo come data per il processo, ma gli esperti credono che occorrerà più tempo per portare in aula un procedimento con 19 accusati. Il processo a Trump a Manhattan è previsto, per ora, per il 25 marzo. Il processo per i documenti portati a Mar-a-Lago dovrebbe iniziare il 20 maggio. Non è ancora chiaro quando arriverà in aula il procedimento legato all’indagine federale sulle elezioni. I procuratori hanno proposto il 2 gennaio, mentre Trump vorrebbe rinviarlo fino al 2026. Il giudice distrettuale Tanya Chutkan dovrebbe fissare una data in un’udienza il 28 agosto.

Il contesto

Trump è il primo presidente – in carica o ex – a essere incriminato. Le incriminazioni seguono anni di indagini a livello federale e statale. Quella in Georgia – arrivata dopo indagini dei procuratori della contea iniziate già nel febbraio 2021, poco dopo le elezioni – rientra in un procedimento più vasto che vede 41 capi d’accusa contro 19 persone, tra cui Mark Meadows, ex capo dello staff della Casa Bianca, e gli avvocati Rudy Giuliani e Sidney Powell. Le ripetute incriminazioni dell’ex presidente sembrano avere addirittura rafforzato la sua posizione in vista delle primarie del Partito repubblicano, in cui rimane il netto favorito. Non è ancora chiaro quale impatto potrebbero avere le incriminazioni nell’elezione generale, però. I sondaggi mostrano che la maggior parte degli americani ritiene serie le accuse contro Trump.

