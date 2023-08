Forbes premia le migliori iniziative di comunicazione pubblica. Appuntamento il 12 settembre a Firenze

Un nuovo Rinascimento

“La comunicazione istituzionale non va in alcun modo confusa con la propaganda politica e non può ridursi all’esaltazione acritica dell’attività delle singole amministrazioni. Si tratta di rendere un servizio ai cittadini e non di farsi pubblicità”. È partendo da queste parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ilnel Salone della Gherardesca del, si celebrerà la seconda edizione del, un evento promosso dalla testata internazionale, dedicato a esplorare la forza e l’importanza della comunicazione per le istituzioni nello scenario globale.

Parte essenziale della giornata sarà il conferimento di un premio concepito per riconoscere le migliori iniziative nel campo della comunicazione pubblica, che si sono distinte per la combinazione di una forte vocazione etica con l’uso di strategie, tecniche e strumenti di comunicazione innovativi e di alta qualità. Oggi i paradigmi sociali si evolvono verso nuove forme di comunità e condivisione, e anche il mondo istituzionale pone le basi per un nuovo Rinascimento culturale e creativo. Un Rinascimento – o molti Rinascimenti – in cui proprio la comunicazione rappresenta, forse, la ‘mano invisibile’ del XXI secolo.

Al via alle 11, l’evento ha lo scopo di far vivere un’intera giornata all’insegna della cultura e del confronto economico e sociale. “Abbiamo scelto Firenze, città simbolo del Rinascimento, perché rappresenta al meglio il legame intimo tra l’arte del comunicare e la capacità di rivoluzionare modelli di partecipazione e visione del mondo”, sottolinea il direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi.

Chi ha vinto nella prima edizione

Tra le iniziative che l’anno scorso hanno ottenuto il riconoscimento vanno ricordate la Galleria degli Uffizi (rappresentata dal direttore, Eike Schmidt), la presidenza del Consiglio, per gli eventi legati al G20 della cultura, con la riapertura del Colosseo, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi It su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia eu-Lisa, e il Maeci (ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale), che con l’Agenzia Ice ha ricevuto il riconoscimento per la campagna di promozione e rilancio del made in Italy.

A questi riconoscimenti si sono aggiunti quelli per Dg Near, per la campagna WeBalkans, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, premiata per la One conference a Bruxelles, all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Nell’ambito dei Forbes Social Award è stata assegnata una menzione speciale a Dg – Comm, il servizio che coordina tutte le campagne di comunicazione all’interno della Commissione europea.

“Abbiamo sempre creduto che, nei momenti di crisi, debbano essere le istituzioni a guidare e impostare il cambiamento, creando gli scenari di maggior favore per le imprese che quotidianamente producono. L’economia della conoscenza, la capacità di connettere istituzioni, mondo produttivo e cittadini è un valore che va premiato e da questo concetto nasce la nostra volontà di dar vita a questo nuovo evento”, conclude Rossi.

Per ulteriori informazioni: [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.