La Booster Academy che aiuta i professionisti a creare una presenza autorevole nel mondo digitale

Nata a Roma il 4 ottobre del ‘95, Giulia Fiorenza è oggi una delle novità più interessanti nell’ambito del marketing digitale e della vendita grazie ai social. Con la sua Booster Academy , fondata insieme al socio e compagno di vita Francesco Puzzilli, Giulia aiuta e guida i professionisti a vendere i propri servizi, creando una presenza autorevole e credibile nel mondo digitale. A 27 anni, dopo aver lasciato un ruolo al ministero degli Esteri e un posto fisso in una grande azienda, ha fondato un’academy online che ha raggiunto migliaia di studenti in poco più di un anno.

Un luogo digitale in cui non solo insegna loro come aumentare i margini, ma in cui li aiuta anche a liberarsi dai blocchi del promuoversi e ad avvicinarsi con maggiore consapevolezza al denaro e alla vendita. “Ho sempre saputo che fare l’imprenditrice era la mia strada. Fin dai primi ruoli nel mondo del marketing desideravo creare qualcosa di mio, mettere in campo le mie competenze per costruire qualcosa di rilevante”.

I social network al centro

Giulia oggi insegna come Instagram e i social possano essere strumenti potentissimi che qualsiasi professionista può sfruttare per vendere i propri servizi. E i numeri le danno ragione, mostrando quanto questo sia davvero un terreno fertile, su cui ogni azienda o personal brand può investire con profitto. Basti pensare che oggi Instagram ha più di un miliardo di utenti attivi mensili a livello globale e oltre 500 milioni di utenti giornalieri. Senza contare che l’80% di loro, oggi, acquista servizi che ha scoperto su Instagram e utilizza il social come un motore di ricerca.

“Nel primo anno di attività la nostra azienda è cresciuta in modo esponenziale. Al momento del lancio, eravamo io, Francesco e pochi altri. Oggi abbiamo un team di oltre 20 persone che lavorano da tutta Italia completamente da remoto”. E le idee di Giulia e Francesco sono chiare anche riguardo i traguardi futuri: “Il nostro più grande obiettivo è permettere ai professionisti di realizzare i loro sogni e portare avanti le loro attività grazie a Instagram e al web. Riuscire ad affermarsi e a emergere nel loro settore, come abbiamo fatto noi”.

Un punto di riferimento per studenti e professionisti

Giulia e gli studenti della Booster Academy sono un esempio di come la determinazione, la passione e la volontà di fare la differenza possano portare a grandi risultati. Oggi la sua academy è diventata un punto di riferimento per migliaia di studenti che non solo desiderano migliorare il loro approccio alla vendita, ma che cercano un’alternativa valida per riuscire a realizzare i propri sogni.

Perché in un mondo sempre più veloce e interconnesso, dove il digitale continua a rivoluzionare il modo di fare affari, le parole e le azioni di innovatori come Giulia sono fondamentali. La sua storia ricorda a tutti che i sogni possono essere realizzati se si è in grado di sfruttare i canali giusti, e che la passione, unita allo studio, l’impegno e alla voglia di cambiare le cose, è la forza che può portarci a costruire qualcosa di grande per noi e per gli altri.

