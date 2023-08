Apple presenterà l’iPhone 15 e l’Apple Watch il 12 settembre: cosa ci dobbiamo aspettare

Iphone 15: ecco alcune delle nuove funzionalità

Mark Gurman di Bloomberg, giornalista specializzato in notizie su Apple – al punto da aver rivelato in anteprima diverse novità nel corso degli anni – afferma che i designer di Apple hanno a lungo sognato di creare un iPhone in cui lo schermo si estende su tutta la faccia del dispositivo senza bordi o ritagli per fotocamere o sensori.

L’iPhone 15, rivela Bloomberg, si avvicinerà molto a questo obiettivo. È stato rimosso infatti il ritaglio nella parte superiore dello schermo, ossia quello che lascia un po’ di spazio per la fotocamera e il sensore di riconoscimento del volto. Componenti che, invece, Apple ha piazzato dietro al dispositivo, creando quella che è stata soprannominata “isola dinamica”. La quale utilizza una nuova tecnologia che consente ai componenti di operare dall’interno dello schermo, permettendo, al tempo stesso, all’utente di visualizzare diversi moduli interattivi, come l’accesso rapido alle mappe o la messa in pausa e la riproduzione della musica.

Questa nuova “isola dinamica” in realtà era stata già implementata nella versione più costosa della serie Pro dell’iPhone 14. Ma Bloomberg riporta che diventerà standard su tutti i modelli dell’iPhone 15.

Inoltre, le versioni di fascia alta, Pro e Pro Max, dell’iPhone 15 avranno dei bordi che saranno più sottili di 0,7 millimetri rispetto alla versione attuale che ha bordi di 2,2 millimetri.

In più, secondo diverse indiscrezioni lanciate da Bloomberg, Tom’s Guide e Inc.com, il caricabatterie dell’iPhone potrebbe essere convertito dalla sua tecnologia proprietaria con il cavo Lightning a USB-C, un connettore standard utilizzato in tutta l’industria tech, una mossa che l’Unione Europea sta imponendo, anche se i regolatori nordamericani non hanno posto simili requisiti.

Secondo Inc.com il nuovo iPhone potrebbe avere una fotocamera con una “lente a periscopio”. Si tratta di una nuova tecnologia che utilizza una serie di specchi per fornire uno zoom ottico di maggiore qualità. Alcune versioni del nuovo iPhone 15 potrebbero utilizzare il titanio al posto dell’alluminio.

E per Apple Watch?

Si prevedono aggiornamenti più modesti per l’Apple Watch. Apple pianifica apparentemente di presentare la serie 9 dell’Apple Watch, che avrà chip più veloci e offrirà nuovi colori per la cassa.

Aspetto sorprendente

Si è vociferato che Apple avesse apportato una modifica significativa ai suoi pulsanti laterali. Ipotesi, però, che è stata di fatto subito abbandonata, a causa di diversi problemi tecnici. Secondo Bloomberg e altre fonti, gli ingegneri stavano lavorando sulla creazione di nuovi pulsanti per sostituire quelli di volume e accensione, che sarebbero stati introdotti nelle versioni di fascia alta dell’iPhone 15.

I nuovi pulsanti avrebbero utilizzato un feedback aptico per consentire agli utenti di percepire vibrazioni e movimenti nei pulsanti. Tuttavia, il pulsante mute/suoneria dovrebbe trasformarsi in un cosiddetto “pulsante di azione”, che consentirà agli utenti di modificare una serie di nuove impostazioni.

Background

Apple ha annunciato il suo evento di presentazione online martedì. L’evento si terrà il 12 settembre alle 10:00 (ore americane), presso il teatro Steve Jobs di Apple a Cupertino, in California. Sarà trasmesso in streaming online. Si prevede che l’evento svelerà quattro modelli dell’iPhone 15: due versioni di fascia bassa e due di fascia alta. Bloomberg riporta che le vendite di Apple sono diminuite per tre trimestri consecutivi, il che significa che c’è probabilmente molta pressione su Apple per presentare durante questa presentazione.

L’iPhone rappresenta il 48,5% del fatturato dell’azienda, mentre dispositivi indossabili come l’Apple Watch costituiscono il 10,1%, secondo Bloomberg.

