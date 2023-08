Time to Change: il progetto di Banca Generali che racconta la sostenibilità 

ha raggiunto una crescita 14,1 miliardi di massenel primo semestre del 2023 (più che raddoppiando la somma di 6,5 miliardi a fine 2021). Il dato è pari al 33,7% del gestito totale. Per la fine del 2024 si conferma l’obiettivo del 40% di prodotti Esg sul totale delle soluzioni.

Questi sono alcuni dei dati messi in evidenza nel corso della conferenza di chiusura del progetto BG4SDGs – Time to Change, ideato da Banca Generali e curato dal fotografo di moda e reportage sociali, Stefano Guindani.

BG4SDGs – Time to Change: il progetto

L’iniziativa, volta a rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030, era stata presentata a settembre 2021 per informare, sensibilizzare e coinvolgere le persone sui temi della sostenibilità ambientale e sugli obiettivi dell’Agenda. Il progetto nei prossimi mesi si evolverà con nuove iniziative sociali a favore della comunità.

“L’impegno della banca nella sostenibilità va oltre le dinamiche d’offerta e il ruolo di custode per la protezione dei patrimoni che ci caratterizza e si adopera sempre di più per tradursi in un impatto a favore dell’intera comunità”, ha commentato Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali. “Siamo convinti che conoscenza e sensibilizzazione siano passaggi imprescindibili per muoversi in questa direzione. Dobbiamo tutti adoperarci per avviare un circolo virtuoso in cui i principi sanciti dall’Onu diventino un elemento importante nelle scelte strategiche ma anche nel day by day”.

Il reportage fotografico di Stefano Guindani

Il fotografo Guindani ha viaggiato per mesi documentando la trasformazione ambientale nel mondo, attraverso una serie di scatti. Ad affiancarlo l’antropologo Alberto Salza, che lo ha guidato nell’interpretazione dei fenomeni, ricercando l’espressione delle urgenze ambientali, ma anche delle bellezze.

“Spero che le mie immagini siano in grado di portare attenzione sul tema della transizione green, sempre più cruciale per l’umanità e per il pianeta come emerso con particolare forza nell’intensificarsi delle calamità naturali”, ha affermato il fotografo.

Il reportage è stato raccolto nel libro Time To Change, in libreria da ottobre. L’esposizione delle foto più rappresentative verrà poi ospitata da una serie di mostre. La prima sarà ospitata dal Forum Ambrosetti a Villa d’Este a Cernobbio. Altra tappa della mostra sarà quella di Venezia, alle Procuratie Vecchie, a settembre 2024.

Il docufilm

Il racconto del percorso ha ispirato anche un docufilm in collaborazione con Rai Cinema, con la regia di Emanuele Imbucci e narrato dall’attrice Rocio Muñoz Morales, che verrà presentato in anteprima durante il Festival del Cinema di Venezia martedì 5 settembre presso le Procuratie Vecchie, sede della Fondazione del Gruppo Generali, The Human Safety Net. A quest’ultima sarà destinata la raccolta fondi dal libro e dalle donazioni legate all’acquisto delle cartoline digitali di Stefano Guindani, a favore del Progetto Esir e Aula 162 con la Croce Rossa per la formazione e inserimento lavorativo dei rifugiati.

