Trump potrebbe aver gonfiato il suo patrimonio di 2,2 miliardi di dollari

Aspetti principali

Secondo il documento diffuso dall’ufficio del Procuratore Generale di New York Letitia James, Trump avrebbe triplicato i metri quadrat i del suo appartamento trilocale a Manhattan, inflazionandone il valore di 100-200 milioni di dollari all’anno dal 2012 al 2016.

i del suo appartamento trilocale a Manhattan, inflazionandone il valore di 100-200 milioni di dollari all’anno dal 2012 al 2016. Le pratiche contabili ingannevoli avrebbero gonfiato il patrimonio netto di Trump tra 812 milioni e 2,2 miliardi di dollari , ovvero dal 17% al 39%, dal 2011 al 2021.

, ovvero dal 17% al 39%, dal 2011 al 2021. Secondo i documenti giudiziari, Trump avrebbe anche valutato Mar-a-Lago come una residenza privata unifamiliare che avrebbe potuto essere venduta – tra il 2011 e il 2021 – per cifre comprese tra 347 e 739 milioni di dollari, quando in realtà la proprietà è vincolata all’uso come club sociale ed è stata valutata dalla Contea di Palm Beach per un valore di 18-27,6 milioni di dollari.

che avrebbe potuto essere venduta – tra il 2011 e il 2021 – per cifre comprese tra 347 e 739 milioni di dollari, quando in realtà la proprietà è vincolata all’uso come club sociale ed è stata valutata dalla Contea di Palm Beach per un valore di 18-27,6 milioni di dollari. Secondo l’ufficio di James, Trump avrebbe valutato i palazzo in affitto a canone calmierato a Trump Park Avenue come se non fossero soggetti alla stabilizzazione del prezzo di affitto e avrebbe valutato altre unità ai loro prezzi di offerta , piuttosto che al valore di mercato attuale.

, piuttosto che al valore di mercato attuale. L’ufficio di James chiede al giudice quindi di stabilire che ciascuna delle sue dichiarazioni annuali di condizione finanziaria (SFC) depositate tra il 2011 e il 2021 fosse falsa o ingannevole al fine di circoscrivere le questioni affrontate in un processo, il che secondo l’ufficio di James esporrebbe Trump a ulteriori conclusioni che “porterebbero via miliardi in più dal patrimonio netto del signor Trump”.

La citazione chiave

L’ex presidente degli Stati Unitipotrebbe avere mentito sul suo patrimonio netto, gonfiandolo di oltrenel 2014. Ad affermarlo è stato l’Ufficio del Procuratore Generale di New York in un documento presentato in tribunale mercoledì. La questione è parte di una causa civile che accusa Trump di aver truffato banche e assicuratori per ottenere prestiti più favorevoli.

“Questo è solo la punta di un iceberg molto più grande di inganni che il querelante è pronto a rivelare in tribunale”, ha scritto l’ufficio di James.

Altre vicende

L’ufficio di James ha presentato una causa civile da 250 milioni di dollari a settembre dell’anno scorso contro Trump, la Trump Organization e i suoi tre figli maggiori, affermando che avrebbero “commesso numerosi atti di frode” nel corso del periodo 2011-2021. L’ufficio di James ha anche chiesto al tribunale di imporre sanzioni che potrebbero fermare l’attività di Trump a New York, proibirlo dal compiere transazioni immobiliari per cinque anni e impedirgli, così come ai suoi figli, di ricoprire cariche di dirigenti o direttori di qualsiasi impresa di New York.

Il processo dovrebbe iniziare il 2 ottobre, mentre Trump è alle prese con altre tre imputazioni penali presentate dal governo federale a Washington, D.C. e in Florida e dall’ufficio del Procuratore Distrettuale di Manhattan. Si è dichiarato non colpevole in tutti e tre i casi e ha attaccato James definendola “razzista” e “grossolanamente incompetente”.

In cifre

Forbes ha stimato il patrimonio netto di Trump a 2,5 miliardi di dollari ad aprile, una diminuzione di circa 700 milioni di dollari rispetto all’autunno precedente, in parte a causa della riduzione della valutazione della sua società di social media. Trump è uscito dalla lista Forbes 400 delle persone più ricche d’America per la prima volta in 25 anni nel 2021, dopo che il suo patrimonio netto è diminuito di 600 milioni di dollari dall’inizio della pandemia, lasciandolo 400 milioni di dollari al di sotto della soglia per comparire nella lista. È stato reinserito l’anno successivo.

Sullo sfondo

Trump ha nutrito un’ossessione decennale per il suo patrimonio netto, spesso esagerando la sua ricchezza con Forbes o facendo pressioni sui reporter della rivista affinché credessero alle sue affermazioni. Nel 2018, l’ex reporter di Forbes Jonathan Greenberg ha scritto che Trump lo chiamò nel 1984 e si fece passare per un funzionario dell’organizzazione Trump, alterando la voce, e mentì sulla sua ricchezza per consolidare il suo posto nella lista delle 400 persone. Il reporter di Forbes Chase Peterson-Withorn fu anche il primo a svelare le bugie di Trump sulle dimensioni del suo attico alla Trump Tower in un articolo del 2017.

Dopo la caduta delle Twin Towers nel 2021, Trump ha mentito dicendo che il grattacielo nel Financial District, da lui affittato dal 1995, fosse diventato l’edificio “più alto” nella parte bassa di Manhattan. I suoi collaboratori rivelarono in seguito a Forbes che la proprietà aveva generato 24 milioni di dollari di reddito operativo nel 2013, anche se i documenti rivelarono che il reddito operativo netto effettivo quell’anno era più vicino agli 11 milioni di dollari.

L’ex avvocato e consigliere di Trump, Michael Cohen, disse al Congresso nel 2019 che il presidente dell’epoca “Gonfiava il valore dei suoi beni quando serviva ai suoi scopi, come cercare di essere inserito tra le persone più ricche secondo Forbes, e svalutava i suoi beni per ridurre le tasse immobiliari effettive”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.