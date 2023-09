Truth si quota in Borsa? L’attesa per la decisione sul social di Donald Trump

La società a capo di, l’alternativa social dia X, potrebbe quotarsi in Borsa. A deciderlo sarà una votazione da parte degli azionisti, dopo oltre un anno di ritardi e attenzione da parte dei regolatori.

LEGGI ANCHE: Trump potrebbe aver gonfiato il suo patrimonio di 2,2 miliardi di dollari

Aspetti principali

L’attesa fusione tra la Trump Media & Technology Group e la Digital World Acquisition con sede a Miami deve chiudersi entro il 8 settembre o estendere il suo termine, altrimenti Digital World sarà obbligata a liquidare e restituire i 300 milioni di dollari raccolti ai suoi azionisti, e Trump Media non diventerà pubblica.

e la con sede a Miami deve chiudersi entro il 8 settembre o estendere il suo termine, altrimenti Digital World sarà obbligata a liquidare e restituire i 300 milioni di dollari raccolti ai suoi azionisti, e Trump Media non diventerà pubblica. Almeno il 65% dei 400.000 azionisti di Digital World deve esprimere il proprio voto entro l’8 settembre per decidere se estendere la scadenza per un altro anno, cosa che hanno già fatto una volta, o lasciare che la fusione scada e vedere la società a controllo di cassa, che ha chiuso a 16,51 dollari per azione venerdì, restituire solo 10,24 dollari per azione agli investitori (una riunione degli azionisti è prevista per martedì, ma Digital World può ritardare il conteggio finale fino a venerdì).

Secondo Bloomberg, di solito le votazioni per l’estensione della scadenza nello spazio Spac vengono approvate, e Digital World non fa eccezione: se questo voto passa, sarà la quinta estensione per l’accordo di Trump Media.

Se Digital World fosse costretta a liquidare, Trump Media non otterrebbe nulla dalla fusione proposta. Ma il futuro di Trump Media o Truth Social è incerto – Trump possiede una quota del 90% nella società, che il Washington Post ha riferito che manterrebbe se l’accordo dovesse saltare.

La professoressa di legge Usha Rodrigues ha detto a Bloomberg che il problema più grande per il voto sull’estensione potrebbe essere che gli azionisti di Digital World “non stanno prestando attenzione” – molti azionisti sono piccoli investitori al dettaglio, alcuni dei quali probabilmente hanno acquistato azioni per fedeltà a Trump e potrebbero non sapere che l’accordo è in pericolo.

Il ceo di Digital World, Eric Swider, ha lavorato per diffondere la notizia e ha dichiarato in una nota aziendale che “un voto per l’estensione è un voto per la libertà di parola”.

I rappresentanti del Trump Media & Technology Group (TMTG) non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Forbes domenica.

Il fatto sorprendente

Quando Trump ha annunciato per la prima volta Tmtf, all’epoca una nuova attività, pianificava di diventare pubblico tramite uno Spac, le azioni sono aumentate del 550% in una settimana. Hanno raggiunto il picco a $175 per azione alla fine di ottobre, ma sono diminuite del 33,9% nell’ultimo anno. Le azioni erano in aumento dello 0,5% alla chiusura venerdì, scambiando a $16,51. Digital World ha attualmente una capitalizzazione di mercato di $614 milioni.

Sullo sfondo

Digital World Acquisition Corp., una società di controllo di cassa quotata al Nasdaq, ha accettato di acquisire la società madre di Truth Social e portarla in Borsa nell’ottobre 2021. In quel momento, Trump Media & Technology Group si presentava come un veicolo per il ritorno di Trump sui social media, mesi dopo essere stato bandito da Twitter a seguito dell’assalto del 6 gennaio e aveva menzionato piani per lanciare un servizio di streaming a pagamento.

Il piano è stato ben accolto dagli investitori inizialmente: le azioni di Digital World sono aumentate del 550% la settimana dell’annuncio, e tra gli azionisti c’era la deputata Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – ma da allora è stato travagliato da problemi e ritardi. Sono emerse rapidamente notizie che la Securities and Exchange Commission stava indagando su Digital World, e all’inizio di quest’anno Digital World ha accettato di pagare alla SEC una multa civile di $18 milioni.

La Sec ha accusato Digital World di aver tenuto colloqui con Tmtg prima di diventare pubblico, una violazione delle leggi sulla sicurezza poiché le società di acquisizione di scopo speciale, o società di controllo di cassa, dovrebbero di solito lanciarsi senza alcun piano di fusione definito e negoziare accordi dopo essere diventate pubbliche. Nel frattempo, uno dei precedenti membri del consiglio di Digital World è stato arrestato con l’accusa di insider trading: i procuratori federali hanno dichiarato che Bruce Garelick e i fratelli Gerald e Michael Shvartzman, tutti della Florida, hanno guadagnato più di $22 milioni nel 2021 utilizzando informazioni privilegiate per negoziare azioni di Digital World.

Questa primavera, il precedente ceo di Digital World è stato rimosso dal suo incarico dal consiglio della società. A maggio, Trump Media ha citato in giudizio il Washington Post per 3,8 miliardi di dollari e ha sostenuto che un articolo sulla proposta fusione accusava falsamente l’azienda di frode finanziaria.

Da considerare

Truth Social aveva circa 10,1 milioni di visite nel giugno di quest’anno, secondo Similarweb, un’azienda che analizza i dati sul traffico web. Per fare un confronto, Twitter aveva 6,5 miliardi di visite e Facebook ne aveva 17,4 miliardi. La crescita sulla piattaforma sembra essersi fermata e il numero totale di utenti non è chiaro. Il membro più seguito, Trump, ha 6,41 milioni di seguaci sulla piattaforma, una parte esigua dei 87,2 milioni che ha su X.

Trump non ha utilizzato il suo account X per più di due anni e mezzo fino al 24 agosto, quando ha twittato una foto del suo mugshot della Contea di Fulton con il messaggio “MAI ARRENDERSI!” Il post ha 1,7 milioni di mi piace e 470.700 repost. Il messaggio di Trump segna la prima volta che ha utilizzato il concorrente di Truth Social dal termine del suo accordo di esclusività di 18 mesi con la piattaforma a giugno. Né l’azienda né Trump hanno annunciato un’estensione dell’accordo.

In cifre

Nel mese di aprile, abbiamo stimato il patrimonio netto di Trump a 2,5 miliardi di dollari. Si tratta di un calo di circa 700 milioni di dollari rispetto all’autunno scorso, principalmente a causa del calo del suo business sui social media.

Cosa non sappiamo

Il valore stimato di Trump Media è variato ampiamente fin dalla sua fondazione: una dichiarazione finanziaria presentata da Trump nell’aprile ha valutato la sua quota nella società tra 5 milioni e 25 milioni di dollari, ma l’accordo iniziale di fusione ha valutato l’azienda 875 milioni di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.