Crescono le ipo in Borsa Italiana. Ecco le migliori matricole

Guardando ai listini, è Euronext Growth Milan a confermarsi come il più scelto, con un totale di 23 nuove quotazioni nel primo semestre del 2023 rispetto alle 10 concretizzatesi sul segmento Euronext Milan nello stesso periodo. Fattore che ha contribuito positivamente a questo trend ascendente è stato il credito di imposta sui costi dell’ipo, favorendo la confluenza di 172 milioni di euro (di cui il 93% in aumento di capitale) nelle casse delle pmi per lo sviluppo di progetti finalizzati alla crescita e all’innovazione.

Le performance azionarie, quindi, avallano il clima di fiducia e d’interesse da parte degli investitori verso il mercato delle nuove ipo, quest’ultime concentrate per il 48% del totale da società con sede in Lombardia. A partire dal gennaio 2023 le nuove emittenti hanno registrato in media performance in crescita del +10,9% su EGM e del +7,8% su Euronext Milan.