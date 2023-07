Le Ipo della seconda parte dell’anno: in Italia fari puntati su Plenitude, negli Usa occhio a Reddit

Archiviato il primo semestre dell’anno concon una raccolta pari a(in calo del 5% e del 36% per quanto riguarda rispettivamente il numero di operazioni e i capitali raccolti anno su anno) – secondo i dati analizzati nell’ EY Global IPO Trends Q2 2023 sono diverse le società che hanno programmato il loro prossimo sbarco in Borsa nei prossimi mesi.

Una su tutte, guardando a Piazza Affari, riguarda Plenitude, la società italiana controllata al 100% da Eni. Che, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi da Claudio Descalzi, ad di Eni, durante il ‘Sustainable Future Forum 2023’ di Class Editori, potrebbe fare il suo debutto entro il 2023, “qualora ci fosse una finestra positiva”. Altrimenti, ha aggiunto Descalzi, sarebbe tutto rimandato al prossimo anno. “Plenitude è molto strategica per noi: andare in Borsa vuole dire valorizzarla e avere risorse ulteriori da investire nel progetto strategico delle rinnovabili”.

I numeri dell’ipo di Plenitude

Inizialmente prevista entro giugno 2022 – e posticipata a causa “delle attuali condizioni di mercato” – , l’ipo avrebbe una valutazione tra i 7 e gli 8 miliardi, in virtù anche del fatto che Eni ha confermato, per il 2022, un ebitda superiore ai 600 milioni di euro.

Occhio a Prada

Dopo il dual listing realizzato il 27 giugno da Ferretti Group, c’è grande attesa per la tanto auspicata quotazione a Piazza Affari di Prada. Già quotata a Hong Kong, dove capitalizza circa 14 miliardi di euro, Prada già da tempo starebbe valutando da tempo la doppia quotazione sul listino italiano. Operazione che, secondo quanto evidenziato da Bloomberg, potrebbe valere circa 1 miliardo di dollari.

Anche Feralpi Siderurgica studia la quotazione

Un’altra società che sta studiando la quotazione in Borsa è Feralpi Siderurgica, la società fondata nel 1968 dalla famiglia Pasini e capitanata da Giuseppe Pasini. Come riportato da Reuters, la società, a inizio aprile, ha iniziato a lavorare insieme ai consulenti di Lazard per ideare opzioni strategiche, inclusa una quotazione in Borsa. Peraltro, avrebbe già sondato il terreno con diverse banche di investimento per avviare l’ipo. In termini economici, il gruppo ha registrato ricavi per 1,93 miliardi di euro nel 2021 e un Ebitda di 272 milioni di euro.

Attenzione a Reddit

Oltreoceano, invece, sarà interessante da seguire la possibile ipo di Reddit. Che, secondo, Come rivelato da Reuters, potrebbe sbarcare in Borsa entro il 2023, con una valutazione intorno ai 15 miliardi di dollari.

