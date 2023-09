Il Giappone punta alla Luna: lanciata la navicella spaziale “Moon Sniper”

Quella odierna è la terza missione lunare negli ultimi due mesi, dopo il fallimento della missione Luna-25 della Russia e il successo del Chandrayaan-3 dell’India. Prima delle missioni indiana e russa, la società spaziale privata giapponese iSpace aveva tentato di far atterrare il suo lander Hakuto-R sulla luna. Ma la missione fallì perché la navicella si schiantò mentre tentava di atterrare. Il piano della JAXA di far atterrare la navicella spaziale OMOTENASHI sulla Luna è stato annullato nel novembre dello scorso anno dopo che l’agenzia aveva perso i contatti con il lander.

L’unico atterraggio sulla Luna riuscito quest’anno è stato effettuato il mese scorso dal Chandrayaan-3 (Mooncraft-3) dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale. Peraltro, è diventa la prima missione a effettuare un atterraggio di successo vicino al Polo Sud della Luna, ancora poco esplorato.

Aspetto soprendente

Dopo il successo di Chandrayaan-3, l’ISRO collaborerà con JAXA per la sua missione Chandrayaan-4, nota anche come Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX). L’ISRO costruirà il lander per la missione ,mentre la JAXA fornirà il suo razzo H3. Come il suo predecessore, LUPEX si concentrerà sul Polo Sud della Luna.