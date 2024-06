La SpaceX di Elon Musk aumenta il suo valore e, secondo Bloomberg, è pronta a lanciare una vendita interna di azioni che valuterà la società a oltre 200 miliardi di dollari. Le ragioni della crescita? I successi ottenuti nell’ultimo anno, come i diversi lanci con equipaggio e la sottoscrizione dell’accordo con la Nasa per smantellare la Stazione Spaziale Internazionale.

Aspetti principali

Bloomberg ha riportato che l’offerta pubblica di acquisto valuta le azioni di SpaceX a un “prezzo superiore alle aspettative” di 112 dollari , leggermente al di sopra dei 108-110 dollari del mese scorso.

, leggermente al di sopra dei 108-110 dollari del mese scorso. La transazione valuterebbe l’azienda intorno ai 210 miliardi di dollari .

. La dimensione della vendita di azioni non è ancora stata finalizzata e sarà probabilmente determinata in base all’interesse sia degli azionisti esistenti che degli acquirenti esterni.

L’ultima offerta pubblica di SpaceX a dicembre aveva un prezzo per azione di 97 dollari , che corrispondeva a una valutazione di 180 miliardi di dollari .

, che corrispondeva a una valutazione di . A gennaio del 2023 SpaceX ha raccolto 750 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Andreessen Horowitz, che ha portato la valutazione della società a 137 miliardi.

I dettagli dell’accordo con la Nasa

Intanto SpaceX ha sottoscritto un contratto da 843 milioni di dollari per sviluppare un veicolo in grado di smantellare la stazione Iss, vicina alla pensione. L’accordo con la Nasa è per deorbitare la stazione spaziale e garantire l’assenza di rischi per le aree popolate.

La Nasa, si legge in un comunicato, ritiene fondamentale prepararsi all’uscita dall’orbita sicura della Stazione Spaziale Internazionale in modo controllato dopo la fine della sua vita operativa, nel 2030.

“Selezionare un veicolo per questa operazione aiuterà la Nasa e i suoi partner internazionali a garantire una transizione sicura e responsabile alla fine delle operazioni della stazione”, ha spiegato Ken Bowersox, amministratore associato per la direzione delle operazioni spaziali nel quartier generale della Nasa a Washington. “Questa decisione supporta anche i piani della Nasa per future destinazioni commerciali e consente l’uso continuato dello spazio vicino alla Terra. Il laboratorio orbitale rimane un modello per la scienza, l’esplorazione e le partnership nello spazio a beneficio di tutti”.

Dopo che SpaceX avrà sviluppato il veicolo, la Nasa ne prenderà il controllo e lo adopererà durante tutta la missione. Come parte del processo, insieme alla stazione spaziale, è previsto che lo stesso veicolo si disintegrerà.

Il patrimonio di Musk

