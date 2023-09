Technogym continua a espandersi in Medio Oriente. Accordo con il principale operatore dell’Arabia Saudita

Technogym, marchio globale che offre prodotti, servizi e tecnologie digitali per il fitness e il benessere, rafforza la sua partnership con Lee Jam, il principale operatore di fitness club in Arabia Saudita, che conta 163 club attivi (con oltre 400.000 soci attivi in tutto il Regno) e un progetto di almeno 100 nuove aperture nei prossimi cinque anni.

Technogym sarà fornitore esclusivo di Lee Jam per tutti i 163 club esistenti e per le nuove aperture in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

La collaborazione tra i due marchi definirà un nuovo standard per il settore in Arabia Saudita. Questa partnership consentirà a Lee Jam di consolidare la propria leadership in termini di innovazione e consoliderà la posizione di Technogym come leader di mercato in Medio Oriente.

Già nel 2020, l’azienda fondata da Nerio Alessandri, aveva chiuso un accordo quinquennale per la fornitura di attrezzature e soluzioni digitali a Fitness Time –una catena di fitness club in Arabia Saudita.

Technogym a Parigi 2024

Technogym inoltre, sarà fornitore ufficiale per la preparazione dei 15mila atleti partecipanti alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Per Technogym, Parigi 2024 rappresenterà la nona esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Pyeongchang 2018 e Tokyo 2020.

A Parigi Technogym allestirà 26 centri di preparazione atletica con un totale di oltre 1200 attrezzi all’interno dei cinque villaggi olimpici, del media village e degli impianti sportivi in cui si svolgeranno le gare. Gli atleti potranno contare non solo sulle migliori attrezzature, ma grazie al Technogym Ecosystem, l’ecosistema digitale dell’azienda che comprende attrezzi connessi, applicazioni e servizi digitali di intelligenza artificiale, potranno connettersi al loro programma personalizzato di allenamento ed accedere ad un quadro completo di dati e opzioni di esercizio.

