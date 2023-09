Campari, il ceo Bob Kunze-Concewitz lascia dopo 16 anni. Al suo posto Matteo Fantacchiotti

Dopo 18 anni in azienda, Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari Group, ha presentato le sue dimissioni che saranno operative dall’aprile 2024. Kunze-Concewitz è stato ceo negli ultimi 16 anni. “In questo periodo”, si legge nel comunicato dell’azienda della famiglia Garavoglia, “il contributo di Bob a Campari è stato senza pari, avendo egli fatto crescere l’azienda circa 3 volte in termini di vendite nette e redditività, grazie a una combinazione di crescita organica ed esterna, con 27 acquisizioni dal 2007, per un investimento complessivo di 3 miliardi di euro“. Inoltre, “da maggio 2007, la capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre 6 volte fino a raggiungere oggi 13,8 miliardi di euro”. A seguito della notizia, attorno alle 09.50, il titolo segnava -4,7% a 11,3 euro.

Al posto di Kunze-Concewitz, il cda di Campari ha selezionato come nuovo ceo Matteo Fantacchiotti, managing director business unit Asia- Pacific. Per garantire un passaggio di consegne fluido, ordinato e graduale, Fantacchiotti è stato nominato deputy ceo con effetto immediato. “Dopo la laurea in Economia e Commercio”, si legge nel comunicato di Campari, Fantacchiotti ha iniziato la sua carriera nel settore cosmetico. Ha poi trascorso più di 20 anni nel settore beverage in Nestlé Waters, Diageo, dove ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo della global luxury division, e Carlsberg Group in varie posizioni manageriali con responsabilità crescenti che vanno dalla gestione dei mercati, alla guida di attività globali di vendite e marketing, apertura di nuove business unit e lancio di nuove attività sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati in tutte le geografie”.

Le parole del nuovo deputy ceo

“Sono onorato e orgoglioso della nomina”, ha dichiarato Fantacchiotti. “Kunze-Concewitz lascia Campari Group in una posizione fenomenale. Gli straordinari risultati ottenuti dal Gruppo sotto la leadership visionaria di Bob sono per me fonte di ispirazione per continuare questo viaggio, facendo leva sulla nostra comprovata strategia di crescita, in continuità con il passato, combinando una forte attività di brand building con acquisizioni finalizzate alla generazione di valore. Campari Group è oggi un’organizzazione molto solida, costruita su infrastrutture a livello globale, marchi fortissimi e Camparisti di talento. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con il management team di Campari Group, che avrò il privilegio di guidare e con il quale porteremo la nostra azienda alla fase successiva del suo percorso di crescita”.

I ringraziamenti di Kunze-Concewitz

Insieme alle prime parole di Fantacchiotti da deputy ceo, sono arrivati anche i saluti di Kunze-Concewitz. “Guidare Campari Group è stato un onore”, ha sottolineato l’ex ceo, “il percorso professionale più emozionante della mia carriera. Abbiamo raggiunto risultati straordinari, di cui sono estremamente orgoglioso, ma nessuno di questi sarebbe stato possibile senza il contributo straordinario, la passione e l’impegno di tutti i Camparisti nel mondo. Sono grato per la fiducia e il sostegno che ho sempre ricevuto dal management team e dal consiglio di amministrazione, in particolare dal presidente”. Un augurio poi anche a colui che lo sostituirà: “Sono molto felice di passare il testimone a Matteo, un top manager che ho reclutato personalmente e che ha già contribuito in modo significativo a Campari, grazie alle sue capacità di leadership e alla profonda esperienza nel settore degli spirit, in particolare nella fascia super premium”.

Il patrimonio dei Garavoglia

Secondo il contatore in tempo reale di Forbes.com, Luca Garavoglia, presidente di Campari, ha un patrimonio di 4,4 miliardi di dollari, ed è alla 652esima posizione nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Alessandra Garavoglia, sorella di Luca, è consigliera di amministrazione di Campari Group e ha un patrimonio di 3,7 miliardi di dollari ed è alla posizione 791 nella classifica dei miliardari.