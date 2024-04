Campari, Robert Kunze-Concewitz lascia con un maxi-bonus da 30 milioni di euro

“Il presidente e gli altri amministratori hanno nuovamente espresso la loro gratitudine a Robert Kunze-Concewitz per la sua notevole leadership e il contributo eccezionale negli ultimi 17 anni”. Si è concluso così e con un ricco bonus da 30 milioni di euro il mandato da ceo di Kunze-Concewitz in Campari.

Come già annunciato a settembre 2023 l’ormai ex ceo, ha presentato le sue dimissioni che sono diventate operative l’11 aprile 2024. “In questi anni”, si legge nel comunicato dell’azienda della famiglia Garavoglia, “il contributo di Bob a Campari è stato senza pari, avendo egli fatto crescere l’azienda circa 3 volte in termini di vendite nette e redditività, grazie a una combinazione di crescita organica ed esterna, con 27 acquisizioni dal 2007, per un investimento complessivo di 3 miliardi di euro“. Inoltre, “da maggio 2007, la capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre 6 volte fino a raggiungere oggi 13,8 miliardi di euro”.

Kunze-Concewitz, come si legge nella nota diffusa da Campari, “ha maturato il diritto di ricevere l’importo massimo del bonus Last Mile Incentive, pari a 30 milioni di euro, come approvato dal CdA”. L’mporto, “che risulta già completamente accantonato con la chiusura del bilancio 2023”, verrà corrisposto dalla società entro la fine dell’esercizio 2024. Inoltre, a oggi, Robert Kunze-Concewitz detiene 500.170 azioni ordinarie di Campari. Chi è Matteo Fantacchiotti

Al posto di Kunze-Concewitz, il cda di Campari ha selezionato come nuovo ceo Matteo Fantacchiotti, managing director business unit Asia- Pacific. “Dopo la laurea in Economia e Commercio”, si legge nel comunicato di Campari, Fantacchiotti ha iniziato la sua carriera nel settore cosmetico. Ha poi trascorso più di 20 anni nel settore beverage in Nestlé Waters, Diageo, dove ha ricoperto ruoli chiave nello sviluppo della global luxury division, e Carlsberg Group in varie posizioni manageriali con responsabilità crescenti che vanno dalla gestione dei mercati, alla guida di attività globali di vendite e marketing, apertura di nuove business unit e lancio di nuove attività sia nei mercati emergenti che in quelli sviluppati in tutte le geografie”.

Il patrimonio dei Garavoglia

Secondo il contatore in tempo reale di Forbes.com, Luca Garavoglia, presidente di Campari, ha un patrimonio di 4 miliardi di dollari, ed è – all’11 aprile 2024 -alla 790esima posizione nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Alessandra Garavoglia, sorella di Luca, è consigliera di amministrazione di Campari Group e ha un patrimonio di 3,5 miliardi di dollari ed è alla posizione 926 nella classifica dei miliardari.

