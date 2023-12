Campari fa shopping in Francia: compra il cognac Courvoisier per 1,2 miliardi di euro

Il percorso di Campari

investe nel cognac e. L’azienda ha annunciato infatti di aver avviato trattative in esclusiva con, al fine di acquisire il 100% del capitale sociale di, che detiene il 100% del capitale sociale di Courvoisier. L’operazione“è la più rilevante nella storia di Campari Group, che consente un significativo potenziamento negli Stati Uniti, con un potenziale di trasformazione a lungo termine del profilo di crescita nella strategica regione asiatica”.

Per Campari, si legge nel comunicato della società, si tratta di un’opportunità unica per Campari Group di entrare nell’eccellenza della categoria super premium del cognac, destinato a diventare il quarto asse portante di Campari Group. Il percorso di Campari Group nell’ambito degli iconici brand francesi è iniziato del 2016 con l’acquisizione del marchio di liquore a base di cognac Gran Marnier, e della relativa distilleria in Francia, ed è proseguito con il marchio e la distilleria di cognac Bisquit Dubouché nel 2017, dei rhum Trois Rivières e della relativa distilleria in Martinica nel 2019, di Champagne Lallier nel 2020 e infine di Picon nel 2022.

“Siamo entusiasti di acquisire una delle prime quattro case storiche di cognac, Courvoisier, con un significativo potenziale ed espressioni molto rinomate”, ha commentato Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari Group. “L’aggiunta di Courvoisier al nostro portafoglio di priorità globali costituisce un’opportunità unica e rara di espandere il nostro portafoglio di premium spirit e la nostra offerta di premium spirit e cognac”.

La storia di Courvoisier

La Maison Courvoisier è stata fondata nel 1828 da Félix Courvoisier a Jarnac, nella regione francese della Charente. Courvoisier è la più recente e la più premiata delle ‘big four’ case storiche di cognac; ha ricevuto il titolo di Fornitore Ufficiale della Casa dell’Imperatore da Napoleone III, ha fornito le corti reali d’Europa ed è stata la bevanda preferita della Belle Epoque, scelta per celebrare l’inaugurazione della Torre Eiffel e l’apertura del Moulin Rouge.

