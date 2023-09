Forbes di settembre in edicola con lo speciale dedicato al mondo del vino

Forbes in edicola con classifiche, interviste e inchieste

Il numero di settembre di Forbes è da oggi disponibile in edicola. La cover story è dedicata allaun classico esempio di azienda familiare che grazie alla passione, all’impegno e agli sforzi riescono a produrre un vino di eccellenza. Attraverso le storie di successo come questa e di come quelle dei Moretti, Mionetto, Argiolas e di tantissime altre viene raccontato e celebrato il meglio dell’enologia italiana.

Presenti sul magazine le solite classifiche come quella dei Tiktoker più seguiti del mondo con l’italiano Khaby Lame intesta: oltre 160 milioni; e la classifica dei team di maggior valore della Formula 1. Non mancano reportage e inchieste come quella sul patrimonio del presidente Biden.

L’investigation di questo mese si concentra sul quantum computing. Le grandi potenze ci investono sempre di più. Gli Stati Uniti hanno dedicato alla ricerca 1,8 miliardi di dollari solo l’anno scorso, la Cina ha già annunciato fondi per oltre 15 miliardi. I premi per chi arriverà primo saranno enormi. In palio c’è anche la chiave di sicurezza del mondo digitale.

Tra le interviste di questo mese Antonio Marcegalia che guida, insieme alla sorella Emma, il gruppo fondato dal padre, un gigante da 10 miliardi di fatturato. All’attività siderurgica affianca quelle per la formazione e le arti. “L’imprenditore moderno deve contribuire al benessere sociale, culturale ed economico”.

La sezione Small Giants vola nell’hub aerospaziale pugliese, una filiera che – passando per Bari, Brindisi e Taranto – comprende 7.500 lavoratori, 500 scienziati, tre università, due centri di ricerca pubblici e due privati, pmi e grandi scienziati. In tutto 1,5 miliardi di euro di fatturato e 340 milioni di export all’anno.

Chiude la sezione Forbes Life con alcuni degli eventi, rassegne e luoghi più interessanti dove vivere l’autunno 2023 e non avvertire il rimpianto di un’estate che se ne va.

In allegato a questo numero la rivista gratuita The First Mag realizzata da Altus Lifestyle.

