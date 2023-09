Tesla mette a segno la miglior seduta dell’anno: ora è la settima azienda di maggior valore al mondo

Fatti principali

Le azioni Tesla hanno guadagnato circa il 10% a quasi 274 dollari , chiudendo al livello più alto dal 19 luglio.

Si tratta del più grande rialzo giornaliero di Tesla da gennaio.

Il picco arriva dopo che gli analisti di Morgan Stanley guidati da Adam Jonas hanno cambiato il loro rating su Tesla da hold a buy. Hanno anche alzato il loro prezzo obiettivo da $ 250 a $ 400.

Il motivo principale dietro l’aggiornamento di Morgan Stanley è l’ottimismo per il supercomputer Dojo di Tesla. Secondo Jonas il titolo potrebbe aggiungere fino a 500 miliardi di dollari. Attualmente Tesla ha una capitalizzazione di mercato di circa 800 miliardi di dollari.

Dojo, che è la rete tecnologica di intelligenza artificiale di Tesla progettata principalmente per addestrare i suoi veicoli a guida autonoma utilizzando dati video, può aiutare Tesla ad "andare ben oltre la vendita di veicoli a prezzo fisso" e diventare un player potente nel redditizio mercato dei software-as-service, ha scritto Jonas.

L’obiettivo di prezzo di Jonas e dell’azienda è il più alto tra tutti gli analisti monitorati da FactSet. Le previsioni dicono che Tesla raggiungerà il suo livello più alto da gennaio 2022.

In cifre

79,9 miliardi di dollari. Questa è la capitalizzazione di mercato che Tesla ha guadagnato nella sola seduta di lunedì, superando Berkshire Hathaway. Ora è la settima azienda con più valore al mondo.

Citazione

“Dojo potrebbe diventare il nucleo della ‘Muskonomy’”, ha scritto Jonas. L’analista prevede infatti che la tecnologia di apprendimento automatico potrebbe diventare fondamentale per la società di social media X del ceo di Tesla Musk e anche per la società di aeronautica e comunicazione SpaceX.

Sullo sfondo

Musk ha detto agli investitori a luglio che Tesla spenderà “ben più” di 1 miliardo di dollari per lo sviluppo di Dojo nel prossimo anno. “Con Dojo, [Tesla] crede che sarà in grado di avere un supercomputer progettato specificamente per le sue esigenze di elaborazione di immagini e video”, hanno scritto la settimana scorsa gli analisti di Deutsche Bank guidati da Emmanuel Rosner in una nota ai clienti. Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 100% da inizio anno. È tra i titoli con i migliori rendimenti sull’indice S&P 500 nel 2023.

Tuttavia, Tesla è in calo di circa il 35% rispetto al picco della pandemia. Jonas ha evidentemente cambiato idea sulle prospettive dell’intelligenza artificiale di Tesla, avvertendo gli investitori a giugno che “la guida autonoma e l’intelligenza artificiale generativa rimangono ancora, a nostro avviso, due discipline tecnologiche molto diverse”. Quest’anno i titoli legati all’intelligenza artificiale hanno guidato i guadagni dei mercati finanziari. In testa Nvidia con oltre il 200% di rally che ha portato la capitalizzazione di mercato del produttore di unità di elaborazione grafica a oltre mille miliardi di dollari.

La critica

Dojo è il “luogo principale in cui Tesla può trarre vantaggio dai recenti progressi nell’intelligenza artificiale”. Ma generare entrate dalla vendita del servizio a società esterne è probabilmente una “opportunità considerevolmente a lungo termine”, hanno scritto a giugno gli analisti di Barclays guidati da Dan Levy. .

Valutazione Forbes

Musk, il maggiore azionista individuale di Tesla, ha un patrimonio di 261 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Forbes. È di gran lunga la persona più ricca del mondo, con un patrimonio di oltre 60 miliardi di dollari in più rispetto al secondo uomo più ricco, il presidente di Lvmh, Bernard Arnault. Solo lunedì Musk si è “arricchito” di quasi 19 miliardi di dollari.

