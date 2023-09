Birkenstock presenta l’Ipo per sbarcare a Wall Street

ha presentato una richiesta di offerta pubblica iniziale, anche se non è chiaro quando l’azienda tedesca di calzature, di proprietà della società di private equity, rivelerà il prezzo delle azioni o i termini della vendita delle azioni.

Aspetti principali

Secondo quanto indicato dal documento presentato alla Sec, l’azienda presenterà le sue azioni al New York Stock Exchange con il simbolo BIRK. Secondo Bloomberg, l’Ipo potrebbe essere valutata a oltre 8 miliardi di dollari, con Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley elencati come sottoscrittori congiunti. Birkenstock ha riportato circa 1,3 miliardi di dollari di ricavi nel 2022 e ha registrato una crescita dei ricavi dell’18% dal 2018 al 2022.

Sullo sfondo

Birkenstock è stata fondata nel 1774 e ha visto i suoi eredi familiari uscire dall’azienda circa 10 anni fa. L Catterton ha acquistato una quota di maggioranza di Birkenstock nel 2021, un affare che ha portato il valore dell’azienda a circa 4,3 miliardi di dollari. L Catterton è sostenuta da Bernard Arnault, miliardario e proprietario di Lvmh, che possiede 75 marchi di moda e cosmetici ed è stata la prima azienda europea a raggiungere una valutazione di 500 miliardi di dollari.

La valutazione di Forbes

Secondo il contatore in tempo reale di Forbes, il patrimonio netto di Arnault è di 195,2 miliardi di dollari, Arnault è attualmente la seconda persona più ricca al mondo dopo Elon Musk.

Da considerare

Birkenstock ha dichiarato nella presentazione che il mercato globale delle calzature è “ampio e frammentato”, citando una stima di Euromonitor secondo cui il settore avrebbe dovuto generare circa 365 miliardi di dollari di vendite al dettaglio l’anno scorso.

