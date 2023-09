Arm debutta a Wall Street: è la più grande ipo dal 2021

L’ipo di Arm

Oggi, Wall Street darà il suo benvenuto ad Arm, società britannica di chip di proprietà di Softbank

Come evidenziato dalla società, il prezzo delle azioni è stato fissato a 51 dollari per azione, il limite più alto del prezzo della forchetta (che era compreso tra 47 e 51 dollari), grazie all’elevata domanda da parte degli investitori. In totale, saranno 95 milioni le azioni quotate dalla società.

In base al prezzo delle azioni, la società raccoglierà un aumento di capitale pari a circa 4,9 miliardi di dollari. Cifra che permette ad Arm di superare i circa 4 miliardi di dollari raccolti lo scorso maggio dallo spinoff di Johnson & Johnson Kenvue; e diventare l’ipo più ricca degli ultimi due anni. Ossia da quando il produttore di carrelli elettrici Rivian ha debuttato nel 2021, raccogliendo circa 12 miliardi di dollari.

L’azionista venditore, una consociata interamente controllata da SoftBank Group, ha concesso ai sottoscrittori un’opzione per acquistare fino a ulteriori 7 milioni per coprire eventuali sovraallocazioni.

La stessa Arm ha anche rivelato che altre grandi aziende tecnologiche come Apple, Nvidia, Alphabet e Intel hanno dichiarato di essere interessate ad acquistare le azioni della società per un valore di circa 735 milioni di dollari.

La valutazione

Il giorno tanto atteso è arrivato. Tra qualche ora, allo scocco dell’apertura delle contrattazioni, Arm, società britannica che produce chip, sbarcherà a Wall Street. Si tratta, come evidenziato anche da Forbes , della più ricca ipo degli ultimi due anni.

Secondo quanto dichiarato, SoftBank manterrà una partecipazione del 90% nella società. Portando la valutazione totale stimata della società a 54,5 miliardi di dollari, come evidenzia Forbes.

Controcorrente

Inizialmente, le previsioni per l’ipo erano ancora più rosee. L’obiettivo di raccolta era stimato in circa 10 miliardi di dollari, mentre la valutazione complessiva tra i 60 e i 70 miliardi di dollari.

Background

Arm nel 2016 è stata acquisita nel 2023 per 32 miliardi di dollari dalla giapponese Softbank, guidata dal fondatore miliardario Masayoshi Son – tra gli uomini più ricchi del Giappone, con un patrimonio stimato da Forbes di 24,8 miliardi di dollari. Oggi Arm ha quasi un monopolio sul mercato dei chip e ne detiene una quota di mercato del 99%. “Stimiamo che circa il 70% della popolazione mondiali utilizzi prodotti basati su Arm”, ha affermato la società in un documento citato dal Financial Times.

