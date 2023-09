Cosa c’è dietro ai prodotti di oggi? L’evento di Ntt Data alla Fondazione Cuoa

“Attraverso il design sviluppiamo idee ispirate dalle persone, dai loro bisogni, dalle loro emozioni”, è il posizionamento e insieme il mantra che sta alla base di, design studio del gruppo Ntt Data , team di designer creativi che spinge le aziende a superare i contorni di un semplice hardware per aggiungere valore ai prodotti e renderli più attraenti per il pubblico.

E proprio per alzare l’asticella della contaminazione tra industria, design e tecnologia Ntt Data con Cuoa organizza l’evento Unboxing Product, cosa c’è dentro, dietro e intorno ai prodotti” presso la Fondazione Cuoa di Altavilla Vicentina, come dire il cuore del nord est, che ha dimostrato con infinite storie industriali la sua capacità produttiva e di innovazione.

L’eccellenza del made in Italy al centro dell’evento di Ntt Data

L’agenda è ghiotta e vede sul palco nomi come Piaggio, Lavazza, Luxy, PoliMi e Narvalo, custodi di case history di grande livello. Forbes Italia si occupa del talk show e di inserire contenuti inerenti la Digital Revolution, che ci guida nel lavoro quotidiano.

“Abbiamo una delle industrie manifatturiere più attraenti e creative al mondo ma spesso gli imprenditori rinunciano a quel passo in più che permette di dare una nuova vita e una nuova fruibilità ai prodotti”, spiega Antonio Grillo, executive design director.

“La patria del design e dell’arredamento, l’Italia, soffre a volte della sindrome del Gattopardo, quel crogiolarsi sugli allori del passato, quel cambiare tutto per non cambiare niente”. Arriviamo ai casi virtuosi, all’eccellenza made in Italy guidata da quelle idee che hanno cambiato le abitudini dei consumatori migliorandole.

Da Lavazza Voicy a Piaggio

Una delle storie più significative di design applicato alla realtà del lavoro ibrido è quello di “Silente”. All’apparenza siamo di fronte a una poltrona da ufficio parecchio ergonomica prodotta da Luxy. Ma il poggiatesta include una tecnologia che permette una riunione virtuale senza isolarsi completamente dall’ambiente di lavoro, senza disturbare le persone sedute vicino a noi e liberando le orecchie da cuffie e cuffiette che alla lunga creano disturbo.

“Offriamo a chi lavora connesso una bolla sonora confortevole”, spiega Grillo, “questo è il classico esempio di un prodotto della nostra quotidianità che con aggiunta di tecnologia offre una esperienza d’uso completamente nuova”. Se oggi possiamo chiedere a Lavazza Voicy un caffè con la nostra voce attraverso Alexa è grazie al progetto messo a punto da Ntt Data insieme a Tangity.

E’ questo il caso di una grande azienda diffusa a livello internazionale che aggiunge valore al modo di consumare in caffè “mostrando”, ricorda Antonio Grillo, “una forte vocazione ad innovare in un mercato tra i più tradizionali”. Anche con il colosso Piaggio i cui prodotti sono amati in mercati tra i più sorprendenti, dal Giappone alla Corea del Sud, Tangity ha inserito delle innovazioni per “rendere i prodotti senzienti”, conclude Grillo. Ma non anticipiamo altro, aspettando l’evento del 20 settembre.

