Miuccia Prada formalizza il ruolo di direttrice della sua Fondazione. Istituito anche un comitato di docenti, scienziati, artisti e registi

ha formalizzato il proprio ruolo di, ribadendo il suo diretto impegno nei progetti presenti e futuri. La manager, già presidente e direttrice della fondazione, è amministratore esecutivo del gruppo Prada, co-direttore creativo di Prada insieme a Raf Simons, e direttore creativo del brand Miu Miu.

“Fin dall’inizio, attraverso le attività della Fondazione ho voluto affrontare l’indagine della cultura umana nella sua varietà e complessità”, dichiara Miuccia Prada. “Nel corso di questi trent’anni mi sono interrogata in varie forme su come la ricerca artistica e intellettuale possa incidere sulla vita delle persone. Cercare risposte sempre più attuali a questa domanda è lo scopo fondamentale che mi sono proposta con la Fondazione.”

Un comitato formato da docenti, scienziati, artisti e registi

Un Comitato di indirizzo, che opererà a stretto contatto con Miuccia Prada, il direttore generale Cristian Valsecchi, la head of programs Chiara Costa e il gruppo di lavoro interno della Fondazione, sarà integrato nella struttura istituzionale, con lo scopo di approfondire con maggiore intensità i temi più rilevanti del presente ed esplorare questioni emergenti del nostro futuro.

Il Comitato è composto da studiosi, docenti, scienziati, artisti e registi tra cui Giuliana Bruno, Emmet Blakeney Gleason, professor of Visual and Environmental Studies alla Harvard University, Giancarlo Comi, professore onorario di Neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Theaster Gates, artista, attivista e Professore all’University of Chicago nel Department of Visual Arts, Alejandro González Iñárritu, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Salvatore Settis, archeologo, storico dell’arte e professore emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

I compiti principali del Comitato di indirizzo sono individuare le aree di ricerca più stimolanti per lo sviluppo di progetti multidisciplinari in grado di avere un impatto sul dibattito culturale contemporaneo, e tracciare possibili percorsi educativi.

Le origini di Fondazione Prada

Fondazione Prada è un’istituzione culturale creata nel 1993 da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Grazie a uno scambio costante tra personalità provenienti da vari campi del sapere e dell’arte, la fondazione punta a testare nuove pratiche culturali e a affermarsi come una piattaforma in continuo divenire, un laboratorio di idee per la condivisione di conoscenze e l’avanzamento della ricerca creativa.

E questo grazie a una vasta rete di collaborazioni con artisti, curatori, scienziati, studiosi, registi, architetti, musicisti e intellettuali e un’articolata programmazione, che si estende nelle tre sedi di Milano e Venezia, inaugurate tra il 2011 e il 2016, e, dal 2018, in altri spazi a Shanghai, Tokyo e New York.

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani e alla loro formazione che si traduce in una serie di progetti destinati ai bambini e agli studenti e di attività educative ed espositive sviluppate con scuole, università e centri di ricerca italiani e internazionali nell’ambito delle materie umanistiche, scientifiche e delle arti visive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.