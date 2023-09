Arriva la smentita di Musk: Tesla non costruirà una fabbrica in Arabia Saudita

Il no di Elon Musk all’Arabia Saudita

Ieri, Elon Musk ha smentito duramente la notizia, riportata dal Wall Street Journal, secondo la quale Tesla e l’Arabia Saudita starebbero studiando di realizzare una fabbrica nel paese.

“Un altro articolo assolutamente falso del Wall Street Journal”, tuona Elon Musk postando lo screen dell’articolo in questione.

Yet another utterly false article from WSJ pic.twitter.com/sisFcxYKxI — Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2023

Cosa diceva il Wall Street Journal?

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, l’Arabia Saudita e Tesla starebbero valutando l’ipotesi di realizzare uno stabilimento di produzione all’interno del paese. Una mossa che farebbe parte di un progetto molto ambizioso da parte del paese per diversificare la sua economia (spinta soprattutto dal petrolio) ed essere un nuovo punto di riferimento per i veicoli elettrici. Anche in considerazione del fatto che il regno saudita ha una partnership in essere con la rivale di Tesla, Lucid. Peraltro, sempre secondo il Journal, lo scorso giugno, i sauditi si sono rivolti al governo congolese per assicurarsi le risorse nel paese, che fornisce circa il 70% del cobalto mondiale.

Pif e Tesla

Secondo quanto evidenziato dal Journal, nel 2018 il Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha acquistato 2 miliardi di dollari di azioni Tesla disponibili sui mercati pubblici, hanno detto persone a conoscenza della richiesta. Inoltre, sempre nel 2018, ha investito 1 miliardo di dollari in Lucid, gestita da un ex dirigente di Tesla, a condizione che la casa automobilistica aprisse una fabbrica in Arabia Saudita. Da allora il fondo ha aumentato la propria partecipazione nella società (a circa il 60%) e Lucid ha avviato lo stabilimento in una zona economica speciale sulla costa del Mar Rosso del regno. LEGGI ANCHE: “La Lucid Air batte la Tesla e stabilisce un nuovo record: 836 km di autonomia con una singola ricarica”

