Forbes Women’s Week: gli ospiti e le foto della seconda giornata di panel su moda e design

Miomojo: un brand che produce accessori nel rispetto dell’ambiente

Si è chiusa ieri la seconda giornata di panel della, protagonisti la moda e il design.

Miomojo è una società benefit e una B Corp certificata con sede a Bergamo. Fondata nel 2012 da Claudia Pievani, disegna e produce accessori moda cruelty-free, che non danneggiano né gli animali, né gli esseri umani e il Pianeta. Non più pellicce, lana, seta, piume o pelle: solo materiali innovativi e sostenibili per accessori realizzati con materiali riciclati, e una vasta gamma di materiali innovativi di derivazione organica come cactus, mele e ananas.

Inoltre, Miomojo devolve il 10% del valore di ogni acquisto online e offline a progetti attentamente selezionati insieme a importanti organizzazioni internazionali per la tutela animale.

Con Pievani si è parlato dell’impatto negativo dell’industria della moda, e del mercato della moda vegan, in crescita nei prossimi anni.

Raffaella Oliverio racconta l’hibed: letto intelligente ed extra lusso

Dopo esperienze nella moda e nel settore beauty, Raffaella fonda assieme ai fratelli Tallarico Hi-Interiors, azienda italiana nel settore del design e della tecnologia che rappresenta i valori del made in italy, nonché i valori della “Dolce Vita”, quelli della bellezza e dell’arte italiana e garantisce un’esperienza indoor immersiva, donando momento di rigenero e benessere ai possessori degli hibed.

Hi-Interiors è un brand di design e tecnologia che trae la maggior ispirazione dagli antichi greci nel concetto di otium, ozio. Ne è nata nuova categoria di prodotto, l’hibed, letto tecnologico che si posiziona nella fascia ultra-luxury. Una delle sue tante funzioni? La presenza di un proiettore 4K che può essere abbinato a una serie di dispositivi per guardare film su uno schermo da 70 pollici.

Gabriella del Signore: l’arte della comunicazione a 360 gradi

Gabriella è managing director di Ghénos Communication e co-founder di Tricolore Design Hub. Dopo un’importante esperienza lavorativa nel design, ha fondato la Ghénos Communication e da lì è iniziato un lungo percorso di lavoro ed esperienza di un’agenzia che, da quasi 30 anni, è il punto di riferimento del settore design per la comunicazione e non solo.

Oltre all’attività di PR, Gabriella ha fondato a Milano insieme a Ezio Ramera un nuovo spazio dedicato alle relazioni e al networking per e intorno al mondo del progetto: Tricolore Design Hub.

Coistel Beauty: il primo progetto imprenditoriale di Costanza Caracciolo

Costanza è una showgirl, modella, influencer e imprenditrice. Nel 2008 ottiene un grandissimo successo durante la partecipazione al programma Striscia La Notizia come Velina per 4 anni. Negli anni successivi partecipa come ospite in svariati programmi tv. Negli anni è stata testimonial di vari brand e ha creato capsule collection per svariati brand di moda. Oggi ha un suo brand di prodotti per capelli: Coistel Beauty.

Nato nel 2022, il marchio offre prodotti Made in Italy che rispettano formule vegane: anche il packaging è eco-friendly. A Milano Costanza ha aperto anche il suo primo temporary store. E, come svela in anteprima a Forbes, presto sbarcherà in Rinascente a Milano.

Mercoledì 20 settembre:” I nuovi paradigmi della comunicazione nell’era digitale”

La terza round table, con tema “Comunicazione”, avrà luogo mercoledì 20 presso la sede di via Seprio di Action Agency. Le relatrici della giornata saranno Manuela Ronchi ceo di Action Agency, Valentina Cammarata, founder e ceo di Futura Management, Laura Romano, head of R&D di Henkel Consumer Brands Italia, Grecia e Cipro, Benedetta Balestri ceo di OneShot Group, Wilma Oliviero ceo di AB Normal e Sara Centemero, country manager di Impact.

