Instacart: chi ha vinto e chi ha perso nel debutto dell’Ipo da 11 miliardi di dollari

Aspetti principali

La startup di consegna di generi alimentari ha fissato il prezzo dell’Ipo a 30 dollari per azione, indicando una valutazione iniziale di 9,9 miliardi di dollari, anche se il 12% di rialzo nella prima sessione di trading di martedì ha portato la capitalizzazione di mercato di Instacart a oltre 11 miliardi di dollari .

. Tuttavia, Instacart viene scambiata molto al di sotto del round di finanziamento del marzo 2021, che l’ha valutata 38,5 miliardi di dollari , quotando le azioni a 125 dollari, secondo quanto riportato da Information.

, quotando le azioni a 125 dollari, secondo quanto riportato da Information. Le società che hanno guidato il costoso round di finanziamento del 2021 – Andreessen Horowitz , D1 Capital , Fidelity , Sequoia e T. Rowe Price – avrebbero subito perdite non realizzate di circa il 73% rispetto ai rispettivi investimenti di due anni fa, se avessero mantenuto le loro partecipazioni nella società.

, , , e – avrebbero subito perdite non realizzate di circa il 73% rispetto ai rispettivi investimenti di due anni fa, se avessero mantenuto le loro partecipazioni nella società. Il Wall Street Journal riporta che T. Rowe Price e le società di venture Dst Global e General Catalyst hanno investito ciascuna 50 milioni di dollari o più in Instacart a valutazioni molto più alte del prezzo dell’Ipo, citando fonti e documenti precisi, che potenzialmente hanno portato a perdite non realizzate di almeno il 35%.

e le società di venture e hanno investito ciascuna 50 milioni di dollari o più in Instacart a valutazioni molto più alte del prezzo dell’Ipo, citando fonti e documenti precisi, che potenzialmente hanno portato a perdite non realizzate di almeno il 35%. Tuttavia, ci sono alcuni vincitori di alto profilo che emergono dall’Ipo di Instacart, vale a dire i partecipanti a un round di finanziamento di serie A da 8,5 milioni di dollari nel 2013 guidato dalla società di venture capital della Silicon Valley Sequoia a 0,24 dollari per azione. Gli 8,5 milioni di dollari investiti a quel prezzo valgono oggi circa 1,2 milioni di dollari, con un guadagno del 14.000% circa.

nel 2013 guidato dalla società di venture capital della Silicon Valley Sequoia a 0,24 dollari per azione. Gli 8,5 milioni di dollari investiti a quel prezzo valgono oggi circa 1,2 milioni di dollari, con un guadagno del 14.000% circa. Non è chiaro quanto di questo finanziamento del 2013 sia stato fornito da Sequoia , che è il maggiore azionista di Instacart, controllando il 18% della società, ovvero una quota di 2 miliardi di dollari, a seguito di infusioni a prezzi azionari da 0,24 a 125 dollari, dal 2012 al 2021.

, che è il maggiore azionista di Instacart, controllando il 18% della società, ovvero una quota di 2 miliardi di dollari, a seguito di infusioni a prezzi azionari da 0,24 a 125 dollari, dal 2012 al 2021. Anche Canaan Partners , Khosla Ventures e Y Combinator sono entrati nel capitale di Instacart, fornendo un finanziamento durante il primo anno di attività dell’azienda, il 2012, anche se non è chiaro quale sia la quota di partecipazione di queste aziende, che possiedono meno del 5% delle azioni.

, e sono entrati nel capitale di Instacart, fornendo un finanziamento durante il primo anno di attività dell’azienda, il 2012, anche se non è chiaro quale sia la quota di partecipazione di queste aziende, che possiedono meno del 5% delle azioni. Tutti e tre i cofondatori di Instacart hanno incassato nell’ambito dell’Ipo. Brandon Leonardo e Maxwell Leonardo hanno venduto 1,5 milioni delle loro 7,8 milioni di azioni, intascando ciascuno circa 43 milioni di dollari al prezzo di 30 dollari dell’Ipo, secondo quanto riportato nei documenti normativi. Apoorva Mehta ha venduto 700mila delle sue 28,9 milioni di azioni, ricavando 21 milioni di dollari.

Fatti sorprendenti

La vistosa offerta pubblica iniziale di di martedì ha dato ad alcuni dei suoi primi investitori una grande soddisfazione. I fondi che sono entrati alla valutazione gonfiata dell’azienda a metà della pandemia sono rimasti invece con le mani in mano.

Secondo il Journal, tutti coloro che hanno investito in Instacart durante il round di finanziamento di serie C del 2015 o successivamente avrebbero ottenuto profitti maggiori investendo nell’indice Nasdaq Composite.

Escludendo i dividendi, il Nasdaq, che pesa sulla tecnologia, è cresciuto del 190% dal 13 gennaio 2015, giorno in cui Instacart ha annunciato il suo round di finanziamento di serie C a 13,31 dollari per azione, con un rendimento implicito di circa il 160%.

Sullo sfondo

Instacart ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione in borsa il mese scorso, dopo anni di indiscrezioni. Mehta, che è stato l’amministratore delegato di Instacart per i primi nove anni di attività, ha lasciato il consiglio di amministrazione della società al momento dell’Ipo.

Daniel Sundheim, chief investment officer di D1 Capital, e Ravi Gupta, partner di Sequoia, entrambi membri del consiglio di amministrazione di Instacart, sono i maggiori azionisti individuali della società, con partecipazioni rispettive di 1,3 e 1,8 miliardi di dollari.

A margine

Instacart è una rara Ipo down round che viene quotata in borsa a una valutazione molto più bassa di quella ottenuta durante i precedenti finanziamenti privati.

Secondo David Erickson, professore presso la Wharton School of Business dell’Università della Pennsylvania e precedentemente a capo dei team di Barclays e Lehman Brothers per i mercati dei capitali azionari, Instacart è una debuttante unica, considerando il suo lungo flirt con l’Ipo e la sua valutazione depressa.

Se il mercato delle Ipo deve ripartire, altre aziende dovranno “sentirsi a proprio agio” con valutazioni altrettanto basse rispetto ai prezzi del boom del 2020 e del 2021, quando il mercato era più amichevole, ha dichiarato Erickson in un’intervista a Forbes la scorsa settimana.

