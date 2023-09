Lotus Emeya: la nuova Hyper-GT britannica esordisce a New York

Lotus Emeya: caratteristiche tecniche

Ogni Lotus è una promessa di lusso, ma anche di adrenalina e avventura; la casa britannica, che gode di un repertorio di competizione e innovazione non indifferente, continua ad impegnarsi per portare sempre più avanguardia sui nuovi veicoli. È il turno didopo le supersportive e il Suv, adesso tocca a una, che entrerà in gamma a partire dal 2024.

La Emeya sfrutta due motori elettrici, uno per ogni asse: questo garantisce una guida a trazione integrale e una potenza che raggiunge i 917 CV. La GT, nata per i lunghi viaggi in comodità regala incredibili prestazioni da gara, con una velocità di punta di 256 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meo di 3 secondi. Veloce non solo in strada ma anche nella ricarica, che raggiunge l’80% in soli 18 minuti.

La Lotus Emeya sembra quasi prendere vita grazie alle appendici aerodinamiche attive: la griglia anteriore si chiude per aumentare l’efficienza aerodinamica e si apre per far passare aria e raffreddare l’impianto frenante. Il posteriore presenta invece un diffusore attivo per controllare i flussi d’aria che passano sotto la vettura, garantendo efficienza e controllo.

Lotus Emeya: design eclettico

L’esterno della Emeya riprende fedelmente le curve iconiche della gamma Lotus, dove sinuosità e combattività si fondono in perfetta armonia. I tessuti utilizzati all’interno sono realizzati dagli scartini cotone provenienti dal settore dell’abbigliamento, rendendoli quindi sostenibili e donando agli interni un feeling diversamente lussuoso. Utilizzata anche la fibra di carbonio che, come sempre, non è solo bella da vedere ma riduce il peso del veicolo e migliorando le prestazioni.

