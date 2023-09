Così Lionard è diventata un punto di riferimento nel luxury real estate

Un portfolio immobiliare che sfiora i 20 miliardi di euro, oltre 3.600 le proprietà di lusso in gestione, un fatturato e un’ebitda che nel 2022 sono continuati a crescere a doppia cifra, rispettivamente del +26% e +33%. È questa la fotografia di, azienda fondata nel 2008 da Dimitri Corti, affermatasi come primo player italiano nel mercato delle transazioni immobiliari di lusso, graziead un modello operativo fortemente basato su tecnologia, marketing e IT. “Per questo abbiamo avuto il privilegio di essere stati selezionati dalla Harvard Business School come caso di studio di un modello di eccellenza nella competizione globale” racconta a Forbes Leader, partner e board member di Lionard, nonché direttrice nazionale delle vendite, giunta al suo decimo anno in azienda.

La Business School della prestigiosa università americana ha infatti colto l’approccio “disruptive” che l’azienda ha avuto al mercato immobiliare italiano sin dalla sua nascita, grazie al quale ha saputo creare una cultura basata su un servizio di eccellenza al cliente. “Un servizio che ieri come oggi ci distingue e che vogliamo assicurare, grazie a forti investimenti in informatica e tecnologia, a una rete di professionisti culturalmente e tecnicamente preparati e ad un approccio analitico-strutturato ai dati”, aggiunge Giraldi.

