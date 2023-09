Dal cloud al Wifi, così Netgear connette le persone di tutto il mondo

Articolo di apparso sul numero di settembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

La rivoluzione informatica e la connessione tra informatica e telecomunicazione hanno impresso una svolta alla nostra capacità di comunicare, allargandone i confini e riducendo le distanze tra le persone. Oggi stabilire e mantenere il contatto, sia per il lavoro che per le relazioni personali, è un aspetto essenziale della nostra vita. E altrettanto essenziale è disporre di soluzioni adattabili a ogni esigenza. È questa la sfida intrapresa da Netgear più di 25 anni fa: realizzare prodotti premium in grado di connettere le persone, potenziando le aziende e migliorando il modo di vivere.

Netgear è una società di networking globale che offre prodotti tecnologici per case, aziende e service provider in tutto il mondo. Dal 1996 guida il mercato con una varietà di prodotti pensati per migliorare e facilitare la vita delle persone, permettendo loro di connettersi alle informazioni e all’intrattenimento. Sviluppa soluzioni avanzate per la connessione che vanno da prodotti mobile e servizi cloud a prodotti per lo smart networking, sistemi pro Av e soluzioni WiFi per il gaming. Proprio in tema di Wifi, Netgear guarda non solo alla velocità e alle prestazioni, ma anche alla portata e al numero di dispositivi supportati contemporaneamente. Sistemi e prodotti devono essere potenti, smart e su misura, spiega Alexa Bisi, marketing manager di Netgear Italia.

Alta tecnologia e semplicità di utilizzo sembrano due concetti distanti tra loro. Come si riesce a conciliarli?

La vera innovazione è quella in cui la tecnologia è al servizio delle persone. L’obiettivo del progresso in campo tech deve essere garantire prestazioni elevate, che richiedono anche infrastrutture più complesse, senza intaccare la facilità di utilizzo. I nostri team di ricerca e sviluppo sono al lavoro su entrambi i fronti per offrire le soluzioni migliori dal punto di vista hardware, combinate con applicazioni intuitive, dall’interfaccia user friendly. Per questo definiamo i nostri prodotti future-proof: ci proiettano nel futuro della connettività senza complicazioni aggiuntive per l’utente.

Il WiFi ha cambiato il nostro modo di vivere. Quali strumenti mettete a disposizione?

Se parliamo di soluzioni domestiche, il nostro sistema mesh più performante è Orbi 9 WiFi 6E. Il sistema Quad-Band WiFi 6E è l’unico con una quarta banda a 6GHz che permette di gestire la velocità WiFi in maniera più fluida sui nuovi modelli di smartphone e laptop, migliorando le prestazioni anche per i dispositivi che funzionano sulle bande WiFi a 2,4 GHz e 5GHz, con un aumento della copertura e una velocità maggiore fino al 30%. Non solo offre prestazioni eccellenti per le esigenze di oggi, ma anticipa quelle future per le smart home più sofisticate. Il WiFi è più fluido e affidabile e si espande senza interruzioni negli spazi domestici, senza lasciare zone scoperte, eliminando connessioni interrotte o buffering. Il design è elegante ed essenziale e ben si presta a diventare anche un oggetto di arredo.

E fuori casa?

C’è la linea Nighthawk, per avere a disposizione una rete WiFi potente, sicura e tascabile che può supportarci ovunque, senza dover utilizzare l’hotspot del cellulare. La punta della nostra gamma è M6 Pro, il primo router mobile 5G al mondo dotato di WiFi 6E. M6 Pro fornisce una connessione WiFi portatile e sicura, con firewall integrato per un massimo di 32 dispositivi, in qualsiasi luogo con copertura della rete mobile. Chi viaggia o lavora in mobilità può godere di streaming video ininterrotto, chiamate Zoom, giochi online, aggiornamenti dai social media e upload/download di file di grandi dimensioni, il tutto senza rischi di intrusione. Inoltre, il supporto al roaming mondiale consente di rimanere connessi ovunque ci si trovi. M6 Pro può aumentare la copertura WiFi fino a 92,5 metri quadri con la modalità in-home performance, rimuovendo la batteria e utilizzando l’alimentazione elettrica.

L’informatizzazione ha migliorato il lavoro e le possibilità di collegamento, ma ha anche posto questioni come la protezione dei dati. Come si affronta questo problema?

La protezione dei dati sensibili dovrebbe essere il primo pensiero quando siamo connessi, ma spesso la frenesia dei mille impegni di lavoro o la voglia di condividere subito ci fanno dimenticare questo aspetto. La trasformazione verso case sempre più smart da un lato semplifica la vita, dall’altro ci espone di più alle intrusioni esterne. Ogni dispositivo che colleghiamo alla rete domestica, come portatile, webcam di sicurezza, elettrodomestici smart, domotica, è potenzialmente una via d’ingresso nella nostra privacy. Netgear ha sviluppato soluzioni per garantire la sicurezza. La più importante è Armor, che, installato sul router di casa, crea uno scudo di sicurezza per tutti i dispositivi collegati alla rete WiFi, proteggendoli sia in casa che fuori. Armor verifica costantemente se ci sono vulnerabilità e avverte subito l’utente in caso di minaccia. È possibile bloccare i dispositivi sospetti sulla rete, analizzare il punteggio di sicurezza, rivedere il livello di protezione e ottenere suggerimenti per mantenere al sicuro i dispositivi e i dati. Quando si è in movimento, invece, consigliamo l’utilizzo di una rete 5G personale e sicura, che garantisca prestazioni affidabili senza dover fare affidamento ai WiFi pubblici, che sappiamo essere poco sicuri. A questo proposito c’è la gamma di router 5G portatili Nighthawk.

