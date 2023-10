Il gruppo Illy si divide: Polo del Gusto a Riccardo, il caffè ai fratelli Andrea e Anna

Continua la divisione dell’impero. Dopo la decisione di vendere il marchio di vini Mastrojanni a Francesco Illy, annunciata nel novembre del 2022 in seguito alla sua uscita dalla holding di famiglia, è stata deliberata in assemblea straordinaria un’articolata operazione di scissione del gruppo: il controllo dei marchi delpasserà a, mentre la maggioranza assoluta del ramo controllante illycaffè rimarrà ai fratelli. Il perfezionamento dell’operazione di riassetto è previsto entro la fine del 2023.

LEGGI ANCHE: Riccardo Illy ha aperto a Trieste il primo punto vendita del Polo del Gusto

I nuovi assetti di Illy

Quando la divisione sarà ultimata, il Polo del Gusto (con i marchi Achillea, Agrimontana, Dammann, Domori e Piantaudi) sarà controllato al 95% da Riccardo Illy (tramite la holding Exgi), mentre il restante 5% sarà diviso equamente tra il gruppo Illy e la famiglia Ponti. La finanziaria Raa, che controlla la holding di famiglia, farà capo ad Anna e Andrea per l’80,5% e a Daria Illy, figlia di Riccardo, per il 19,5%.

Anna e Andrea avranno il comando inoltre, rispettivamente, della Sunshine e della Finilly, risultanti dalla scissione del gruppo. Le due società deterranno entrambe circa il 5% della illycaffè, il cui 70% rimarrà in mano alla holding e il 20% farà capo al fondo Rhone Capital.

Verso la Borsa?

Secondo quanto dichiarato congiuntamente da Anna, Andrea e Riccardo Illy, questo difficile intreccio di holding, fondi, aziende e finanziarie avrà lo scopo di “creare maggiore valore economico e prospettive a lungo termine per tutti gli stakeholder, attraverso la specializzazione dei mestieri e la semplificazione delle compagini azionarie, salvaguardando i rapporti armoniosi tra i diversi rami”. Tutto fa pensare che l’operazione serva a creare più valore in vista della quotazione in Borsa di illycaffè.

LEGGI ANCHE: “Vogliamo una qualità riconoscibile da tutti”: Riccardo Illy e i nuovi progetti del Polo del Gusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.