Quali sono le 10 migliori startup italiane secondo LinkedIn

Ritorna la LinkedIn Top Startups, la classifica che analizza quali sono le 10 migliori giovani aziende italiane che stanno crescendo e attirando su di sé attenzione e anche investimenti.

Giunta alla quarta edizione, la classifica arriva in un contesto sociale ed economico particolare, segnato da un aumento continuo dell’inflazione e da diverse ondate di licenziamenti nel mondo del tech, oltre che da una continua incertezza finanziaria e sociale, dettata anche dal persistere della guerra in Ucraina. In sintesi, un contesto sfidante, dove però gli investimenti nei confronti delle startup e scaleup non si sono fermati. Per esempio, anche se l’Italia non è un mercato maturo come quello di Regno Unito e Germania, tuttavia la raccolta si è attestata oltre quota 2 miliardi di euro. Anche grazie al boom dell’intelligenza artificiale che, inevitabilmente, ha fatto decollare i finanziamenti dei fondi di venture capital diretti alle startup che si occupano di AI generativa.

La novità

Se da una parte la LinkedIn Top Startups conferma l’ascesa del settore dei servizi per il benessere psicologico e quello dei servizi per le aziende basati sull’impiego di intelligenza artificiale e machine learning (che raddoppiano la propria presenza in top ten), dall’altra la classica porta con sé una novità rilevante: l’ingresso direttamente in prima posizione di una società specializzata nella produzione di podcast e contenuti nativi social, a testimoniare la popolarità ormai acquisita da questi formati. Stiamo parlando di Chora Media, società specializzata nello storytelling che lavora su diversi formati a partire dai podcast, e che nel 2022 si è consolidata sul lato dell’informazione digitale acquisendo Will Media.

La metodologia

Come evidenzia LinkedIn, per stilare la classifica si sono valutati quattro aspetti fondamentali: la crescita della forza lavoro di queste aziende, l’interesse delle persone in cerca di impiego in queste startup, le interazioni degli utenti con le aziende e i loro dipendenti, e la loro capacità di attrarre talenti dalle aziende incluse nella classifica LinkedIn Top Companies. Inoltre, rispetto agli altri anni, LinkedIn ha deciso di modificare i requisiti di idoneità, abbassando il criterio relativo all’anno di fondazione a cinque anni o meno, per includere più aziende che si trovano nelle prime fasi di crescita.

Le 10 Top Startups di quest’anno in Italia

Chora Media (contenuti audio e video online) Unobravo (consulenza psicologica online) Banca Aidexa (servizi finanziari) Starting Finance (educazione finanziaria e formazione) Serenis (consulenza psicologica online) Vedrai (servizi IT e consulenza IT) Smartpricing (sviluppo di software) Scalapay (servizi finanziari) Up2You (servizi ambientali) Fiscozen (servizi finanziari)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.