Viaggio tra storia e benessere nelle ville, castelli e dimore del Veneto

Sempre più persone oggi cercano il benessere fisico e mentale. Nel 2021, uno studio dell’Università degli Studi di Milano ha rivelato che il 49% dei lavoratori italiani soffre di stress lavorativo e il 18% mostra segni di burnout. Inoltre, un’indagine del 2020 condotta dall’Associazione Italiana per la Salute Mentale ha evidenziato un aumento del 44% dello stress tra i lavoratori italiani durante la pandemia. Questo ha portato a un crescente interesse per il benessere psico-fisico e per pratiche di vita sostenibili.

Un esempio di questa tendenza è il turismo di prossimità, che consiste nell’esplorare luoghi vicini alla propria casa. Le destinazioni che offrono tali esperienze stanno diventando popolari, combinando bellezza naturale, storia, cultura e tradizione locale per creare un’esperienza autentica.

Nel Veneto, un progetto sostenuto dalla Regione ha coinvolto le ville venete, i castelli e le dimore storiche. Queste 31 location offrono ospitalità autentica in luoghi eleganti, sostenibili e verdi. Le Dimore storiche diventano luoghi ideali per rigenerarsi e rilassarsi, anche attraverso una forte connessione con la storia e la cultura locali. Non si tratta infatti di luoghi dove l’elemento estetico monopolizza l’esperienza dei visitatori: bellezza e storia camminano insieme per offrire qualcosa di esclusivo.

Le dimore sono abitate da antiche famiglie, e i proprietari accolgono i turisti con storie secolari e un’ospitalità che promuove il benessere psicofisico. Queste location rappresentano un nuovo modo di vivere in cui il benessere è al centro dell’esperienza.

Tenuta Ca' Zen (Rovigo) Castello del Catajo (Padova - Colli Euganei) Villa della Torre (Valpolicella - Lago di Garda) Parco Frassanelle (Padova) Villa di Montruglio (Vicenza) Villa Roberti (Padova - Colli Euganei) Villa Stecchini (Vicenza) Castello di Thiene (Vicenza) Rambaldi Apartaments (Valpolicella - Lago di Garda)

DOVE ANDARE?

Valpolicella – Lago di Garda

Situata a breve distanza dal Lago di Garda, tra Verona e la Valpolicella, Villa Cariola è una dimora circondata da uliveti e vigneti. Questa location offre una vista sul lago e sul Monte Baldo. La Villa ora è un boutique hotel a quattro stelle, con 36 camere che combinano uno stile classico con elementi di design moderno e una piscina olimpionica circondata dal verde. Tra gli spazi nobiliari e gli affreschi del Salone si trova anche il ristorante dell’hotel che offre una cucina con piatti locali e internazionali e vini di qualità. La posizione strategica della Villa Cariola permette di godere di escursioni, passeggiate, gite in bicicletta e canyoning, oltre a esplorare i caratteristici paesi circostanti sulle rive del Lago di Garda.

A breve distanza da Verona e dalle rive del Lago di Garda si trova anche Villa Della Torre, attualmente di proprietà della Famiglia Mastella Allegrini ed esempio del Rinascimento italiano. La Villa, costruita seguendo il modello di una domus romana dai maestri Giulio Romano e Michele Sanmicheli, è stata acquisita nel 2008 da Marilisa Allegrini, che oggi, insieme alle sue figlie Carlotta e Caterina, gestisce il Wine&Art Relais e l’Azienda vitivinicola Villa Della Torre. Villa Della Torre fu visitata da ospiti illustri, tra cui la poetessa cortigiana Veronica Franco, che organizzava feste e banchetti in onore dei Dogi di Venezia e della loro corte. Oggi la dimora ha dieci camere, divise tra Art Rooms e Wine Rooms, e con la possibilità di partecipare a esperienze culinarie organizzate dalle proprietarie, tra cui visite guidate, pranzi e cene, degustazioni di vini, corsi di cucina e passeggiate nel parco e tra i vigneti.

Il complesso di Villa Guerrieri Rizzardi & Rambaldi Apartments è costituito da 53 appartamenti recentemente ristrutturati, situati nelle vicinanze di Verona e affacciati sulle sponde del Lago di Garda. Questa struttura si estende su un’intera via e comprende edifici storici come la Limonaia, il Palazzo Fermi e la Torre, che si affiancano alla villa principale del XVII secolo. Villa Guerrieri Rizzardi & Rambaldi Apartments si trova nel cuore di Bardolino e offre l’accesso a due famosi ristoranti, una cantina e due negozi di abbigliamento. La struttura include anche un parco esclusivo. Gli ospiti possono attraversare l’antico orto botanico e i vigneti, per raggiungere una piscina con fontane.

Villa Mosconi Bertani è stata costruita tra il 1735 e il 1769 come residenza estiva dei Conti Mosconi, accanto alla preesistente cantina, e ha assunto la funzione di Villa-Cantina. I Conti Mosconi hanno creato un parco all’inglese di otto ettari e hanno ospitato un salotto letterario, aperto agli intellettuali dell’epoca, tra cui il poeta e letterato Ippolito Pindemonte. Oggi è possibile visitare i saloni affrescati, il giardino all’inglese con il laghetto e la Casetta del caffè, oltre ai vigneti. Nella parte della cantina si trovano la Bottaia monumentale, l’antica Distilleria e il Fruttaio di appassimento. Dal 1957, Villa Mosconi è di proprietà della famiglia Bertani. I proprietari organizzano visite guidate e degustazioni per far scoprire le tecniche di produzione dei vini veronesi.

Vicenza

Villa Valmarana ai Nani è un perfetto esempio di Villa Veneta del XVIII secolo. Situata sul Colle di San Bastian, a pochi passi dal centro storico di Vicenza, la villa è conosciuta principalmente per le sue affrescature, opera del pittore Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico. Questi affreschi decorano le stanze della villa principale, della Foresteria e della Scuderia. La villa è chiamata “ai Nani” (dei nani) a causa delle 17 statue di nani in pietra, scolpite da Francesco Zoppi, che adornano il giardino all’italiana. Questi personaggi rappresentano una sorta di allegoria delle virtù e dei vizi umani ed erano molto popolari tra i nobili dell’epoca. La villa è ancora di proprietà della famiglia Valmarana, che permette visite guidate ai suoi affreschi e giardini, offrendo un’esperienza culturale unica a Vicenza.

Villa Stecchini è una residenza privata costruita all’inizio del Seicento nel cuore del Veneto, alle porte di Bassano del Grappa, a metà strada tra Venezia e Trento. A volerla è stata la famiglia Stecchini, tuttora proprietaria della dimora. Ai piedi del Monte Grappa e circondata da un incredibile parco di 16.000 metri quadri. Ad accrescere il valore artistico, storico e culturale di Villa Stecchini, è un’originale peschiera del 1650, realizzata con tecnica prospettica e affacciata sulla Barchessa. Nella parte esterna, trovano spazio la Colombaia, le Serre e una Cappella gentilizia tuttora consacrata. I saloni nobili contengono arredi originali, dipinti della scuola dei Da Ponte, sculture canoviane e l’unico ritratto esistente di Gemma Donati, moglie di Dante Alighieri. Oggi Villa Stecchini è una struttura ricettiva. Per i visitatori è inoltre degustare i prodotti dell’azienda agricola, tra cui olio e verdure.

Villa Godi Malinverni è patrimonio dell’Umanità UNESCO sin dal 1996. Si tratta della prima villa realizzata da Andrea Palladio, ed è immersa nelle colline della pedemontana a nord di Vicenza. Villa Godi Malinverni è stata riportata al suo originario splendore grazie a un’opera di restauro e oggi è aperta a chi voglia visitarne gli spazi e il Museo dei fossili, soggiornare e anche mangiare, grazie alla cucina del ristorante interno. Tra gli spazi dedicati agli eventi ci sono i nove Saloni affrescati dai grandi artisti Gualtiero Padovano, Giovanni Battista Zelotti e Battista del Moro, con gli arredi originali del ‘600 e ‘700 italiano.

Visitare il Castello di Thiene, nel territorio di Vicenza, significa scoprire una prestigiosa dimora quattrocentesca che, ancora oggi, i Conti Thiene abitano e valorizzazno con visite guidate, eventi culturali e cerimonie. Si tratta di una delle rare ville pre-palladiane ancora cinte da mura. Ubicata tra Vicenza e Bassano del Grappa, a metà strada tra Venezia e le sponde del Lago di Garda, il Castello di Thiene si compone di 12.000 metri quadri di Parco, con 15 magnolie secolari sul fronte e il Parco storico sul retro. Sul Parco affacciano le camere del Piano nobile, dove è possibile soggiornare tra, arredi, mobilio e lampadari d’epoca.

Dall’alto di una propaggine dei Colli Berici, Villa di Montruglio è costituita da un impianto originario attribuito ad Antonio Pizzocaro (1680 e da un complesso realizzato da Francesco Antonio Muttoni tra la fine del XVII° e l’inizio del XVIII° secolo. Dal 1864, anno in cui la Residenza venne acquistata dalla Contessa Fanny Camerini, Villa di Montruglio è di proprietà della stessa famiglia. Il fascino di Villa di Montruglio deriva anche dal territorio che la circonda: i Colli Berici alle sue spalle, i campi coltivati ai suoi piedi, i suoi vigneti in collina e il Parco che la circonda. Qui si può anche assistere al volo dei rapaci, condotti dalla responsabile della “Falconeria Zen”.

Padova e i Colli Euganei

Ideato nel 1570 come macchina di rappresentanza degli Obizzi, famiglia di capitani di ventura, il Castello del Catajo fu ampliato nell’800 per diventare residenza e sede di feste degli Este, arciduchi di Modena, e più tardi degli Asburgo, imperatori d’Austria. Inserito all’interno dell’anfiteatro naturale dei Colli Euganei, il Castello del Catajo – aperto per visite, ricevimenti ed eventi speciali – è una Villa Veneta travestita da castello. Con le sue 350 Stanze e un Parco monumentale il Castello del Catajo è considerato “la Reggia dei Colli Euganei”. Sei Saloni, completamente affrescati nel ‘500 dalla mano di Giovanni Battista Zelotti, compongono il Piano Nobile della Residenza. Terrazze panoramiche permettono di godere di una vista sul paesaggio.

Il Giardino monumentale di Valsanzibio è un giardino di fama internazionale. Un Giardino barocco, “Il gran teatro d’acque”, è considerato tra i Giardini più importanti a livello internazionale. La visita offre un’immersione tra capolavori artistici e botanici, tra centinaia di alberi secolari da tutto il mondo, fontane, scherzi d’acqua e oltre sessanta sculture in pietra d’Istria.

Nel cuore di Padova si trova Palazzo Cortevigodarzere. Cortevigodarzere nasce come uno spazio di benessere, all’interno del quale sono presenti unità abitative affacciate sul giardino, uffici o negozi e studi progettati per accogliere professionisti e medici e, infine, appartamenti attrezzati per soggiorni.

Villa Roberti è il perfetto prototipo di una Villa Veneta di campagna di metà ‘500. Fu progettata da Andrea da Valle su desiderio del Conte Roberti e affrescata da Giambattista Zelotti e Paolo Veronese. Villa Roberti fu edificata sopra le fondamenta del Castello medievale dei Maccaruffo per volere della famiglia Roberti, al tempo una delle più influenti di Padova. Tra gli affreschi del Rinascimento, la Barchessa, un parco di cinque ettari, e la trecentesca Torre del Castello dei Maccaruffo, la villa ospita luoghi come la “Biblioteca del professore”, un tempo studio personale dell’intellettuale Giampiero Bozzolato e ancora oggi ricca di libri antichi. Per chi desiderasse fermarsi per una visita, ogni prima domenica del mese c’è “Il Mercatino di Villa Roberti”, che propone oggetti vintage, di antiquariato e usato. Se invece siete alla ricerca di un’immersione nell’arte, nella natura e nel relax, qui potrete farlo soggiornando nella negli Appartamenti Rosa e Magnolia in Villa, nella Torre medievale o nella Foresteria in Barchessa.

Fin dal XIII secolo di appartenenza ai conti Papafava dei Carraresi, discendenti dei signori di Padova, la tenuta storica Parco Frassanelle vanta 200 ettari immersi nei Colli Euganei. La Villa a pianta quadrata cinquecentesca, è nata dalla trasformazione del Casino di caccia dei Conti Papafava a opera dell’erede Alessandro. Successivamente, il nipote Alberto ha fatto realizzare un ampliamento del Parco secolare, includendo la creazione di grotte artificiali, con tanto di laghetto, stalattiti e stalagmiti. Oggi Parco Frassanelle può essere visitato, sia in autonomia che attraverso visite guidate. In alcune occasioni speciali, o su richiesta, è possibile essere accompagnati dalla Contessa Francesca Papafava. A Parco Frassanelle si può anche soggiornare nei suoi diversi spazi come Aster, ex appartamento del falegname; il Tempietto, tempio ionico riadattato a casa-vacanza e la Torretta, che ospita quattro miniappartamenti, mentre il Parco secolare offre il benessere del forest bathing: una pratica di benessere basata sulla natura per una migliore qualità della vita.

Delta del Po

Tenuta Ca’Zen è una Villa settecentesca poco distante dal Parco del Delta del Po. Guidata dalla signora Elaine Avanzo Westropp Bennett e della figlia Maria Adelaide Avanzo, la tenuta Ca’ Zen nasce nel Settecento per volere della famiglia nobiliare degli Zen, Patrizi veneziani che arrivano nel Delta del Po per coltivare le vaste zone rurali, costruendo imponenti fabbricati di campagna e casini di caccia per il loro tempo libero. La Cappella gentilizia dedicata a Santa Margherita è ancora più antica, costruita oltre tre secoli fa. Nel 1997, da un’idea dell’attuale proprietaria, la Tenuta apre le porte ai primi ospiti italiani e stranieri in visita al Parco del Delta del Po, nella zona di Rovigo, e nel 2004 la figlia Maria Adelaide inizia l’opera di recupero e restauro dei vari fabbricati della Corte. Oggi, questa storica Dimora offre soggiorni a stretto contatto con la natura del Delta de Po, caratterizzato da un’oasi di biodiversità piacevole per ogni visitatore.

