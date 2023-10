Cosa è emerso dall’evento sulla mobilità in azienda organizzato da Fastweb e Movesion

Sostenibilità, città del futuro e un nuovo tipo di budget di mobilità pensato per tutti i dipendenti. Sono stati questi alcuni degli aspetti emersi dall’evento “Corporate Mobility – Step into the Future” organizzato da Fastweb e Movesion, tenutosi lo scorso 19 settembre, durante la Settimana Europea della Mobilità 2023 e ospitato dallo spazio tecnologico Step FuturAbility District a Milano.

Al convegno, rivolto a fleet manager, hr director e mobility manager, hanno partecipato 100 professionisti a rappresentare 80 aziende. L’evento è stato un’occasione per contribuire a una mobilità aziendale più innovativa e orientata al futuro.

I 14 speaker hanno condiviso la loro esperienza presentando casi di successo come esempio per definire il futuro della mobilità sostenibile in azienda. I professionisti hanno raccontato le storie aziendali di realtà come PwC e Pirelli, È stato inoltre possibile discutere del ruolo che avrà la mobilità nelle città del futuro: le zone 30, la riduzione delle aree di parcheggio e l’avvento della mobilità elettrica sono stati solo alcuni dei temi trattati da Amat, Enel X Way e Lime.

I partecipanti alla giornata di approfondimento e dibattito hanno avuto anche modo di giocare attraverso un quiz su temi emersi del corso dell’evento.

I dati emersi

Secondo i dati diffusi nel corso dell’evento, in Italia il 62% dei lavoratori non è soddisfatto dell’attuale offerta di mobilità aziendale ed entro 3 anni il 52% delle aziende offrirà un mobility budget ai propri dipendenti.

Qui gioca un ruolo chiave Movesion, azienda che opera nel campo della gestione di policy di mobilità aziendale, che dal 2014 si occupa di fornire soluzioni tecnologiche di mobilità sostenibile.

Tra le innovazioni proposte da Movesion c’è la gestione del mobility budget, connesso a una piattaforma as a Serviceche, in un unico ambiente digitale, offre ai dipendenti aziendali i migliori servizi di mobilità real-time o sottoforma di benefit. Con il progetto di mobilità di Movesion, i dipendenti potranno riservare un taxi, pagare il parcheggio, acquistare un biglietto per il trasporto pubblico e fare rifornimento tradizionale o elettrico direttamente dal proprio smartphone usufruendo di un supporto economico da parte dell’azienda.

Il dipendente avrà così la libertà di decidere come utilizzare il budget in base alle proprie esigenze di spostamento, creando al contempo una nuova cultura green in azienda e un vantaggio tangibile per l’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.