Forbes di ottobre in edicola con i 100 top manager

Il numero 72 di Forbes è in edicola con i 100 top manager. La cover story del magazine è dedicata alla tecnologia made in Italy che sta vivendo un periodo di forte crescita del numero di addetti e di imprese attive, e una forte intensità di ricerca e sviluppo e produttività. In copertinae figlio del fondatore Alberto, che vuole far diventare la società di famiglia la prima società It in Italia e poi la prima in Europa.

A seguire l’annule lista dei 100 manager selezionati da Forbes Italia. Hanno fondato società di successo, sono al timone di multinazionali e hanno alle spalle carriere internazionali e, con una leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità, stanno guidando le loro aziende verso le nuove sfide del future.

Il numero #72 di Forbes contiene anche tante altre classifiche come quella delle 50 squadre che valgono di più al mondo. In testa ci sono i Dallas Cowboys con un valore di 9 miliardi. Solo sette i club di calcio. Ferrari unica italiana, in 45esima posizione.

Tante anche le interviste e gli approfondimenti come il focus sulle presidenziali dell’Argentina che deve affrontare un’inflazione al 110% e una soccità che ha fatto danni per 20 miliardi di dollari; e poi l’intervista a Stefano Buono, ex fisico del Cern di Ginevra, che ha creato newcleo, una startup che sviluppa piccoli reattori nucleari e che ha già attirano l’interesse di investitori come Davide e Vittorio Malacalza, la famiglia Drago e l’ex Ubi Victor Massiah; viaggio tra le 36mila imprese siciliane che puntano sulle tecnologie pulite: Palermo e Catania sono le città con più aziende eco-investitrici.

In allegato al magazine di questo numero c’è Small Giants, il mensile dedicato al mondo delle pmi. Il numero di questo mese è dedicato alla trasformazione del mercato immobiliare grazie all’innovazione e agli strumenti digitali.

In copertina Sante Belladonna, presidente Viaroma Ceramiche Group che, forte di una tradizione familiare, dopo aver acquisito esperienze internazionali, è rientrato in Italia e ha fondato InCeramica, posizionandosi subito tra le eccellenze per la cura del design nel distretto produttivo di Sassuolo. All’interno anche l’intervista a Alessandro Borghese, noto chef e conduttore televisivo che racconta le sue iniziative imprenditoriali e le tappe della sua carriera.

Sempre in allegato il magazine gratuito Rock’n’Safe, parte del progetto di Stefano Pancari di parlare ai manager e agli imprenditori in modo nuovo, coniugando Rock e sicurezza sul lavoro. Completa la serie degli allegati Bike, il trimestrale di 130 pagine dedicato alle due ruote e alla smart mobility. Questo mese con in copertina una foto storica di Gino Bartali, vincitore del Giro Italiano nel 1938 e nel 1948.

