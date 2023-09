La classifica delle 50 squadre sportive che valgono di più al mondo. Ferrari unica italiana

Sta diventando sempre più difficile restare al top. Oggi, infatti, leregistrano un valore complessivo pari a(per una media pari a 5,12 miliardi di dollari), ossia il 15% in più rispetto allo scorso anno. Le 50 squadre sportive di maggior valore al mondo valgono ora complessivamente 256 miliardi di dollari (una media di 5,12 miliardi di dollari), il 15% in più rispetto a un anno fa.

Tra l’altro la cifra minima per entrare in classifica, 3,7 miliardi di dollari, è la soglia di ‘ingresso’ più alta mai registrato fino ad ora, come dimostra anche l’aumento del 19% rispetto a quello registrato nel 2022.

Le varie acquisizioni nello sport

L’aumento delle valutazioni è dovuta principalmente all’impennata dei prezzi d’acquisto delle squadre sportive. Per esempio, i Washington Commanders della Nfl – al 12° posto nella lista delle 50 squadre sportive più preziose di quest’anno – sono stati venduti per la cifra record di 6,05 miliardi di dollari a luglio (si tratta di 11 volte oltre la cifre delle entrate registrate). Un incredibile aumento rispetto ai Denver Broncos (n. 21), il cui prezzo di vendita di 4,65 miliardi di dollari nel 2022 si è attestato a nove volte oltre la cifra dei ricavi fatta registrare dal club. Intanto, anche a febbraio i Phoenix Suns della Nba sono stati acquistati per una cifra molto considerevole: 4 miliardi di dollari (13 volte i ricavi). L’accordo, peraltro, si è concluso dopo le nostre valutazioni Nba pubblicate lo scorso ottobre, e ha notevolmente schiacciato gli 1,66 miliardi di dollari (sei volte i ricavi) spesi per acquistare gli Utah Jazz nel 2020.

I team della Formula 1

E i semafori si sono accesi anche sulle griglie di partenza. Le valutazioni dei team di Formula 1 sono infatti aumentate di uno sbalorditivo 276% rispetto a quattro anni fa, con il multiplo medio per i dieci team della serie fino a 4,9, da 2,3 quando Forbes ha pubblicato l’ultima valutazione nel 2019. Due team di F1 sono entrati nella top 50 di quest’anno: Ferrari, al 45° posto e con un valore di 3,9 miliardi di dollari, e Mercedes, al 47° posto con 3,8 miliardi di dollari. Questo segna la prima volta dal 2013 che i team di F1 entrano nella top 50 (quando la Ferrari era numero 21 e la McLaren era 47a). L’ascesa di queste squadre di F1 ha spinto fuori dalla top 50 del 2023 i Brooklyn Nets della Nba e il club di calcio inglese Chelsea (l’anno scorso erano rispettivamente al 48° e 50° posto).

La Nfl rimane la lega sportiva di maggior valore al mondo grazie ad accordi televisivi garantiti che potrebbero valere più di 126 miliardi di dollari entro il 2033. Non è un caso, infatti, se conta 30 squadre tra le prime 50, lo stesso numero dell’anno scorso. Nonostante ciò, la Nfl non è lo sport in più rapida crescita in termini di valore.

Dal calcio al cricket alla Mls

Tra le prime 50 squadre che valgono di più di quest’anno, sono i sette club di calcio ad aver fatto registrare la più alta variazione media quinquennale (114%), guidate dal Paris Saint-Germain. La squadra francese è cresciuta del 334% dal 2018 e ora vale 4,2 miliardi di dollari, classificandosi al 36° posto quest’anno. Ad aumentare il loro valore sono anche due squadre della Premier League inglese, il Liverpool (con un aumento del 173%) e il Manchester City (con un aumento del 102%). Negli ultimi cinque anni, tutte e tre le squadre sono finite regolarmente nella parte alta della classifica dei rispettivi campionati nazionali, partecipando con molta costanza alla redditizia Champions League.

Nessuna squadra della Nhl, della Mls o della Premier League indiana è entrata nella top 50 quest’anno. I New York Rangers, con un valore di 2,2 miliardi di dollari, sono la squadra di hockey di maggior valore, mentre gli indiani di Mumbai, con un valore di 1,3 miliardi di dollari , sono la squadra di cricket di maggior valore. Nella MLS, il Los Angeles Football Club è la squadra di maggior valore, diventando la prima squadra americana di calcio a superare il miliardo di dollari.

Le 50 squadre di maggior valore al mondo 2023

#1. 9 miliardi di dollari – DALLAS COWBOYS

Lega: NFL | Proprietario: Jerry Jones | Anno di acquisto: 1989 | Prezzo pagato: 150 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 80%

#2. 7,1 miliardi di dollari – NEW YORK YANKEES

Lega: MLB | Proprietario: Famiglia Steinbrenner | Anno di acquisto: 1973 | Prezzo pagato: 8,8 milioni di dollari | Variazione di valore quinquennale: 78% |

#3. 7 miliardi di dollari – GOLDEN STATE WARRIORS

Lega: NBA | Proprietario: Joe Lacob, Peter Guber | Anno di acquisto: 2010 | Prezzo pagato: 450 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 126% |

#4. 7 miliardi di dollari – NEW ENGLAND PATRIOTS

Lega: NFL | Proprietario: Robert Kraft | Anno di acquisto: 1994 | Prezzo pagato: 172 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 84% |

#5. 6,9 miliardi di dollari – LOS ANGELES RAMS

Lega: NFL | Proprietario: E. Stanley Kroenke | Anno di acquisto: 2010 | Prezzo pagato: 750 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 116% |

#6. 6,8 miliardi di dollari – NEW YORK GIANTS

Lega: NFL | Proprietario: John Mara, Steven Tisch | Anno di acquisto: 1925, 1991 | Prezzo pagato: $500, $ 150 milioni | Variazione valore quinquennale: 106% |

#7. 6,3 miliardi di dollari – CHICAGO BEARS

Variazione quinquennale: 104% | Anno di acquisto: 1920 | Prezzo pagato: 100 dollari

Proprietario: Famiglia McCaskey

#8. 6,2 miliardi di dollari – LAS VEGAS RAIDERS

Lega: NFL | Proprietario: Mark Davis | Anno di acquisto: 1966 | Prezzo pagato: $ 180.000 | Variazione valore quinquennale: 156% |

#9. 6,1 miliardi di dollari – NEW YORK KNICKS

Lega: NBA | Proprietario: Madison Square Garden Sports | Anno di acquisto: 1997 | Prezzo pagato: 300 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 69% |

#10. 6,1 miliardi di dollari – NEW YORK JETS

Lega: NFL | Proprietario: famiglia Johnson | Anno di acquisto: 2000 | Prezzo pagato: 635 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 114% |

#11. 6,07 miliardi di dollari – REAL MADRID

Lega: La Liga spagnola | Proprietario: soci del club | Anno di acquisto: NA | Prezzo pagato: NA | Variazione valore quinquennale: 48% | Variazione di grado dal 2022:

#12. 6,05 miliardi di dollari – WASHINGTON COMMANDERS

Lega: NFL | Proprietario: Joshua Harris | Anno di acquisto: 2023 | Prezzo pagato: 6,05 miliardi di dollari | Variazione valore quinquennale: 95%

#13. 6 miliardi di dollari – MANCHESTER UNITED

Lega: Premier League inglese | Proprietario: Famiglia Glazer | Anno di acquisto: 2005 | Prezzo pagato: 995 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 46% |

#14. 6 miliardi di dollari – SAN FRANCISCO 49ERS

Lega: NFL | Proprietario: Denise DeBartolo York, John York | Anno di acquisto: 1977 | Prezzo pagato: 13 milioni di dollari | Variazione di valore quinquennale: 97% |

#15. 5,9 miliardi di dollari – LOS ANGELES LAKERS

Lega: NBA | Proprietario: Jerry Buss Family Trusts, Mark Walter, Todd Boehly | Anno di acquisto: 1967, 2021 | Prezzo pagato: 20 milioni di dollari, 5 miliardi di dollari | Variazione valore quinquennale: 79% |

#16. 5,8 miliardi di dollari – PHILADELPHIA EAGLES

Lega: NFL | Proprietario: Jeffrey Lurie | Anno di acquisto: 1994 | Prezzo pagato: 185 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 111% |

#17. 5,7 miliardi di dollari – MIAMI DOLPHINS

Lega: NFL | Proprietario: Stephen Ross | Anno di acquisto: 2009 | Prezzo pagato: 1,1 miliardi di dollari | Variazione di valore quinquennale: 121% |

#18. 5,508 miliardi di dollari – BARCELLONA

Lega: La Liga spagnola | Proprietario: soci del club | Anno di acquisto: NA | Prezzo pagato: NA | Variazione valore quinquennale: 36% |

#19. 5,5 miliardi di dollari – HOUSTON TEXANS

Lega: NFL | Proprietario: Janice McNair | Anno di acquisto: 1999 | Prezzo pagato: 600 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 96%

#20. 5,288 miliardi di dollari – LIVERPOOL

Lega: Premier League inglese | Proprietario: John Henry, Thomas Werner | Anno di acquisto: 2010 | Prezzo pagato: 343 milioni di dollari

#21. 5,1 miliardi di dollari – DENVER BRONCOS

Lega: NFL | Proprietario: Rob Walton | Anno di acquisto: 2022 | Prezzo pagato: 4,65 miliardi di dollari | Variazione valore quinquennale: 92% |

#22. 5 miliardi di dollari – SEATTLE SEAHAWKS

Lega: NFL | Proprietario: Paul G. Allen Trust | Anno di acquisto: 1997 | Prezzo pagato: 194 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 94% |

#23. 4,99 miliardi di dollari – MANCHESTER CITY

Lega: Premier League inglese | Proprietario: Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan | Anno di acquisto: 2008 | Prezzo pagato: 252 milioni di dollari | Variazione di valore quinquennale: 102%

#24. 4,86 miliardi di dollari – BAYERN MONACO

Lega: Bundesliga tedesca | Proprietario: soci del club | Anno di acquisto: NA | Prezzo pagato: NA | Variazione valore quinquennale: 59% |

#25. 4,8 miliardi di dollari – LOS ANGELES DODGERS

Lega: MLB | Proprietario: Guggenheim Baseball Management | Anno di acquisto: 2012 | Prezzo pagato: 2 miliardi di dollari | Variazione valore quinquennale: 60%

#26. 4,7 miliardi di dollari – ATLANTA FALCONS

Lega: NFL | Proprietario: Arthur Blank | Anno di acquisto: 2002 | Prezzo pagato: 545 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 81% |

#27. 4,65 miliardi di dollari – MINNESOTA VIKINGS

Lega: NFL | Proprietario: Famiglia Wilf | Anno di acquisto: 2005 | Prezzo pagato: 600 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 94% |

#28. 4,63 miliardi di dollari – BALTIMORE RAVENS

Lega: NFL | Proprietario: Stephen Bisciotti | Anno di acquisto: 2004 | Prezzo pagato: 600 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 79% |

#29. 4,625 miliardi di dollari – PITTSBURGH STEELERS

Lega: NFL | Proprietario: Arthur Rooney II, Daniel Rooney Trust | Anno di acquisto: 1933 | Prezzo pagato: $ 2.500 | Variazione valore quinquennale: 79%

#30. 4,62 miliardi di dollari – CLEVELAND BROWNS

Lega: NFL | Proprietario: Dee e Jimmy Haslam | Anno di acquisto: 2012 | Prezzo pagato: 987 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 137% |

#31. 4,6 miliardi di dollari – GREEN BAY PACKERS

Lega: NFL | Proprietario: azionisti | Anno di acquisto: 1921 | Prezzo pagato: $ 100 | Variazione valore quinquennale: 75% |

#32. 4,5 miliardi di dollari – BOSTON RED SOX

Lega: MLB | Proprietario: John Henry, Thomas Werner | Anno di acquisto: 2002 | Prezzo pagato: 380 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 86%

#33. 4,4 miliardi di dollari – TENNESSEE TITANS

Lega: NFL | Proprietario: Amy Adams Strunk | Anno di acquisto: 1959 | Prezzo pagato: $ 25.000 | Variazione valore quinquennale: 115%

#34. 4,35 miliardi di dollari – INDIANAPOLIS COLTS

Lega: NFL | Proprietario: James Irsay | Anno di acquisto: 1972 | Prezzo pagato: 14 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 83% |

#35. 4,3 miliardi di dollari – KANSAS CITY CHIEFS

Lega: NFL | Proprietario: Famiglia Hunt | Anno di acquisto: 1960 | Prezzo pagato: $ 25.000 | Variazione di valore quinquennale: 105% |

#36. 4,21 miliardi di dollari – PARIS SAINT GERMAIN

Lega: Ligue 1 francese | Proprietario: Qatar Sports Investments | Anno di acquisto: 2011 | Prezzo pagato: 76 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 334%

#37. 4,2 miliardi di dollari – TAMPA BAY BUCCANEERS

Lega: NFL | Proprietario: Famiglia Glazer | Anno di acquisto: 1995 | Prezzo pagato: 192 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 110% |

#38. 4,15 miliardi di dollari – LOS ANGELES CHARGERS

Lega: NFL | Proprietario: Famiglia Spanos | Anno di acquisto: 1984 | Prezzo pagato: 72 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 82%

#39. 4,1 miliardi di dollari – CHICAGO CUBS

Lega: MLB | Proprietario: famiglia Ricketts | Anno di acquisto: 2009 | Prezzo pagato: 700 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 58%

#40. 4,1 miliardi di dollari – CHICAGO BULLS

Lega: NBA | Proprietario: Jerry Reinsdorf | Anno di acquisto: 1985 | Prezzo pagato: 16,2 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 41% |

#41. 4,1 miliardi di dollari – CAROLINA PANTHERS

Lega: NFL | Proprietario: David Tepper | Anno di acquisto: 2018 | Prezzo pagato: 2,275 miliardi di dollari | Variazione di valore quinquennale: 78% |

#42. 4,075 miliardi di dollari – NEW ORLEANS SAINTS

Lega: NFL | Proprietario: Gayle Benson | Anno di acquisto: 1985 | Prezzo pagato: 70,2 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 96% |

#43. 4 miliardi di dollari – BOSTON CELTICS

Lega: NBA | Proprietario: Wycliffe Grousbeck, Irving Grousbeck, Stephen Pagliuca, Robert Epstein | Anno di acquisto: 2002 | Prezzo pagato: 360 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 62% |

#44. 4 miliardi di dollari – JACKSONVILLE JAGUARS

Lega: NFL | Proprietario: Shahid Khan | Anno di acquisto: 2011 | Prezzo pagato: 770 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 92% |

#45. 3,9 miliardi di dollari – FERRARI

Lega: F1 | Proprietario: Ferrari NV | Anno di acquisto: 1950 | Prezzo pagato: NA | Variazione valore quadriennale: 189% |

#46. 3,9 miliardi di dollari – LOS ANGELES CLIPPERS

Lega: NBA | Proprietario: Steve Ballmer | Anno di acquisto: 2014 | Prezzo pagato: 2 miliardi di dollari | Variazione valore quinquennale: 81% |

#47. 3.8 miliardi di dollari – MERCEDES

Lega: F1 | Proprietario: Daimler AMG, Toto Wolff, INEOS | Anno di acquisto: 2010, 2013, 2022 | Prezzo pagato: NA, $ 50 milioni, NA | Variazione valore quadriennale: 274% |

#48. 3.8 miliardi di dollari – ARIZONA CARDINALS

Lega: NFL | Proprietario: Michael Bidwill | Anno di acquisto: 1932 | Prezzo pagato: $ 50.000 | Variazione valore quinquennale: 77% |

#49. 3,7 miliardi di dollari – SAN FRANCISCO GIANTS

Lega: MLB | Proprietario: Greg Johnson | Anno di acquisto: 1993 | Prezzo pagato: 100 milioni di dollari | Variazione valore quinquennale: 76% |

#50. 3.7 miliardi di dollari – BUFFALO BILSS

Lega: NFL | Proprietario: Terrence e Kim Pegula | Anno di acquisto: 2014 | Prezzo pagato: 1,4 miliardi di dollari | Variazione di valore quinquennale: 131% |

