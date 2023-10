“La sostenibilità è un’opportunità”, l’evento di Gattinoni disegna il futuro della società e del business

Iniziare a considerare la sostenibilità non solo come una necessità fondamentale, ma anche come un’opportunità. In particolar modo per le aziende, per le quali sta diventando fondamentale attuare delle politiche sostenibili sia per diminuire il proprio impatto sull’ambiente, sia per stare vicino alle esigenze e alle richieste dei propri dipendenti e dei consumatori. È stato questo il tema principale del secondo dei quattro eventi realizzati da Gattinoni in collaborazione con Forbes Italia per celebrare i valori dell’azienda in occasione del suo quarantennale.

Moderato da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, l’evento è andato in scena lo scorso 26 settembre presso l’Hub di Gattinoni a Milano e ha visto la partecipazione di diverse grandi aziende di settori diversi. Infatti, oltre alla presenza di Isabella Maggi, Marketing & Communication Director Gruppo Gattinoni, sono intervenuti sul palco Fabio Pressi, Presidente e AD di A2A E-Mobility, Cristina Lazzaroni, Coordinator Sustainability del Gruppo Air-France KLM per i mercati East Mediterranean, Roberto Marelli, Development Director di Kilometro Rosso, Sheyla Biasini, Head of Sales di Up2You, Maria Paola De Rosa, Dirigente di Vendita Trade & Charter AV di Trenitalia.

L’evento

Proprio Isabella Maggi ha aperto le danze, evidenziando di aver abbracciato la sostenibilità a 360 gradi. “Il percorso che abbiamo intrapreso in Gattinoni riguarda sia le nostre aree di business (viaggi sostenibili, trasferte aziendali, eventi) sia i nostri collaboratori, che le sedi il nostro obiettivo. Perché è solo se condiviso che diventa un valore aziendale nel quale credere fortemente”. Peraltro, non bisogna dimenticare che tutti e quattro gli eventi sono certificati carbon neutral grazie alla collaborazione con la startup Up2You, rappresentata per l’occasione da Sheyla Biasini. “Analizziamo le emissioni di ogni evento (consumi elettrici, catering, luci, condizionamento e mezzi utilizzati dagli ospiti per l’avvicinamento) e definiamo le strategie di riduzione e la compensazione per rendere l’occasione carbon neutral”.

E se Roberto Marelli, Development Director di Kilometro Rosso, si è concentrato su quanto ormai la sostenibilità sia un tema focale e fondamentale per l’innovazione e per il business di ogni azienda, dalla più piccola alla più grande, contestualmente ci si è soffermati anche sulla rivoluzione nel mondo dei trasporti. Dove l’intermodalità diventa una parola fondamentale. Sia per Cristina Lazzaroni, coordinator sustainability di Air-France KLM per i mercati East Mediterranean, che ha parlato anche del programma SAF (al quale ha aderito la stessa Gattinoni), sia per Maria Paola De Rosa, head of trade and charter sales Trenitalia, che ricorda: Il nostro ruolo è quello di fare da traino nell’intermodalità, con un utilizzo più ampio dei servizi di trasporto condivisi, che funziona solo se c’è sinergia tra i vari vettori, sin dall’acquisto di un biglietto unico”.

Infine, Fabio Pressi, presidente e ad di A2A E-Mobility, si è soffermato sulla doppia rivoluzione che sta vivendo il mondo dell’automotive: la tecnologia e l’elettrificazione. In questa direzione, anche se la Commissione Europea ha fissato al 2035 la cessazione della vendita di vetture endotermiche, l’Italia risulta ancora molto in ritardo. “Siamo al momento fanalino di coda, perché abbiamo paura della rivoluzione, non tanto per le infrastrutture o per i costi. Contiamo solo un 8% di auto elettriche. Per fare un esempio, in Norvegia la percentuale arriva all’84%”.

