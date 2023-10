Ecco Soundsofthings, il primo metaverso audio: funziona come TikTok, si usa come PokèmonGo

Soundsofthings è un metaverso social per contenuti da ascoltare, musica compresa. Un TikTok audio ma con l’esperienza d’uso di Pokémon Go: alcuni di questi contenuti, infatti, si ascoltano solo in specifici luoghi fruibili in realtà aumentata attraverso un qualsiasi device. Contenuti che vengono creati dagli stessi utenti che poi socializzano.

“Le intelligenze artificiali in combinazione con gli assistenti vocali”, spiega Giovanni Capitta, Chief Commercial Officer di Soundsofthings, “ci porteranno nei prossimi mesi a parlare con le tecnologie invece di guardarle o toccarle e questo comporta una rivoluzione nella comunicazione”. La piattaforma ha una forte impronta culturale e sociale, fissata da un Manifesto della Fondazione, a cui tutti i follower dovranno adeguarsi. Un social che punta ai valori, insomma.

Un futuro da ascoltare

La via è tracciata: potremmo contare su sistemi operativi, motori di ricerca e smartphone vocali con il supporto dell’intelligenza artificiale. Con ChatGPT sembra che non ci siano limiti alle applicazioni, ma anche Google e Microsoft sono molto attivi in questo ambito.

“L’utilizzo diffuso di AirPods o tecnologie analoghe, soprattutto fra i giovani”, spiega Capitta, “permetterà una fruizione continua di contenuti audio e pensiamo che il nostro social Metaverso possa diventare un trend. Inoltre, i brand amano già oggi il suono per le proprie attività di marketing, una proposta come la nostra può aggregare il loro interesse verso l’audio branding e advertising. Un esempio è la campagna di McDonald’s ‘the icon club’ del 2015, che ha molti parallelismi con Soundsofthings, ma ce ne sono decine in altri settori industriali come automotive, food, travel…”.

Non solo podcast

La tendenza verso l’oralità e l’audio oltre ad avere un impatto notevole nelle nostre abitudini, cambierà radicalmente anche il settore della pubblicità: 680 miliardi di euro di investimenti pubblicitari (dei quali più della metà sugli schermi mobile), essenzialmente basati su immagini e video, dovranno assumere una forma compatibile con il nuovo scenario. Da qui la necessità per ogni brand di creare una propria identità audio da veicolare nei nuovi canali. Uno, emergente, è quello dei podcast che raggiungerà una raccolta pubblicitaria di 4 miliardi di dollari entro il 2024. Ma il podcast è solo il punto di partenza della transizione.

“Abbiamo creato una piattaforma caratterizzata da una app e due portali (uno business e uno per i compositori, i nostri influencer) e l’abbiamo testata in Italia in collaborazione con Eni Gas e Luce. In quell’occasione sia DJ Fargetta che Juliana Moreira hanno partecipato come testimonial. Poi abbiamo effettuato un lancio internazionale con Nutella a New York”.

Ma anche nel pubblico e nel sociale la strada audio potrà avere un ruolo importante: “Dopo questi test che hanno dimostrato interesse da parte dei brand, oltre che permetterci di validare il modello di business, abbiamo consolidato la piattaforma anche grazie al supporto finanziario della provincia di Bolzano che ha valutato la nostra realtà come altamente innovativa finanziando un progetto di sviluppo. Non a caso siamo iscritti nel registro speciale delle pmi innovative di Bolzano”.

Protagonisti del cambiamento

Soundsofthings è considerata anche una potenziale economia cripto e per questo ha realizzato un progetto speciale al quale hanno aderito molti esponenti di quel mondo, tra cui Ian Scarffe, che fa parte dell’advisory board e che l’ha definita una potenziale Billion Dollar Company nel breve periodo. “Siamo nati – conclude Capitta – per diventare leader della comunicazione audio a livello internazionale”.

C’è anche una forte impronta sociale e culturale a cui si ispira e che è fissata in un Manifesto della Fondazione: “Il mondo sta cambiando a una velocità senza precedenti, non siamo noi a determinarne le dinamiche, ma possiamo sicuramente dire che Soundsofthings si posiziona lungo il percorso di questo cambiamento epocale dove, dopo migliaia di anni, l’orecchio prenderà il posto dell’occhio”, è il commento di Germano Marano, ceo di SoundsOfThings.

