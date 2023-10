Chi sono i 100 manager e imprenditori selezionati da Forbes nel 2023

– di seguito riportati in ordine alfabetico – che, con una leadership innovativa, digitale

e attenta alla sostenibilità, stanno guidando le loro aziende verso le nuove sfide del futuro.

Hanno fondato società di successo, sono al timone di multinazionali e hanno alle spalle carriere internazionali. Anche quest’anno Forbes Italia ha selezionato 100 nomi di uomini e donne

Alberto Alemagna

ad e cofondatore di Ta Milano

Nerio Alessandri

fondatore e presidente di Technogym

Alberto Antolini

ceo di Antolini

Benedetta Arese Lucini

cofondatrice di Otter Finance

Stefano Aversa

chairman emea e vice-chairman global di AlixPartners

Andrea Bagnolini

direttore generale di Assobirra

Antonio Barani

ceo di Renergia

Catia Bastioli

ceo di Novamont

Riccardo Bellini

ceo di Parkingo Group

Nicolò Bellorini

vice presidente Im division di Samsung

Pier Silvio Berlusconi

ceo di Mediaset

Alessandro Bernini

ceo di Maire Tecnimont

Carlo Bertelli

ceo di Kama Sport

Alessandro Berton

presidente e fondatore di Dblido e presidente di Unionmare Veneto

Michele Bonfiglioli

ceo di Bonfiglioli Consulting

Andrea Boragno

ceo di Alcantara

Luca Brambilla

direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica

Alessandro Bulfon

ceo di Angelini Technologies

Danilo Calabrò

ad e dg di Schindler

Fabrizio Cameli

fondatore di Talenti Outdoor Living

Carlo Caporale

ad di Wyser Italia

Alice Carli

executive brand advisor per lusso e lifestyle di Formia

L’eccellenza non è un livello stabilito di qualità e perfezione, ma una visione mentale in continua evoluzione. È la convinzione di Alice Carli, formazione tra Milano, Cambridge e Harvard Business School online, oggi luxury brand advisor nella moda e nel beauty, sempre guidata da uno spirito innovativo. Executive brands advisor per luxury e lifestyle di Formia, direttore generale di Gaittech, è stata in precedenza strategic advisor di Kaufmann & Partners e di Samir Sulemanov. Per lei anche esperienze nel gruppo Della Valle, in Furla e in L’Autre Chose, in oltre 20 anni di attività nei settori della moda, del lusso e del lifestyle. Nel 2023 è stata la prima manager donna italiana a essere intervistata al format online Global Chapter di Harvard Business School.

Alessandra Carra

ceo di Feltrinelli

Andrea Casaluci

ad di Pirelli

Dario Caspani

country manager Italia di Usm



La passione per il design di Dario Caspani è nata sin dagli anni della formazione. Dopo una laurea specialistica in Architettura e società al Politecnico di Milano e un master in Market manager per i mercati internazionali nel settore legno-arredo, ha vissuto una prima esperienza nello showroom di famiglia. Grazie alla passione trasmessagli dal padre, ha intrapreso una lunga carriera nel mondo del design che lo ha portato oggi a rappresentare in Italia Usm Modular Furniture, una delle realtà internazionali più importanti nell’ambito dell’arredamento modulare, con l’iconico sistema Usm Haller parte della permanente del MoMA di New York dal 2001.

Danilo Cattaneo

ceo di InfoCert

Pierluigi Cocchini

ceo di La Rinascente

Giulio Cocci

ceo di Elica

Erica Coletta

direttore globale risorse umane di Mars Petcare



Nel 2019 è entrata a far parte di Mars Petcare, azienda impegnata su scala globale per l’innovazione nel settore della salute animale e del petfood. L’azienda annovera oltre 100mila associati in 130 paesi. Dal suo ingresso in azienda Coletta ha giocato un ruolo cruciale nel determinare e guidare programmi di innovazione, trasformazione digitale e sviluppo di nuove competenze, parallelamente alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e attento alla diversità. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza, tra studi legali, agenzie governative, aziende del largo consumo e del settore bancario. Ha lavorato anche in Belgio, Stati Uniti e Regno Unito dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti realtà globali. È stata chief hr officer presso Godiva/Pladis Global e global vp hr per Unilever.

Nicola Coropulis

ceo di Poltrona Frau

Regina Corradini D’Arienzo

ad di Simest

Laureata in scienze psicologiche, ha compiuto studi in economia aziendale a Torino e ha conseguito un executive in corporate investment banking all’università Bocconi di Milano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numeroso incarichi direttivi in importanti istituti bancari italiani, fino al ruolo di direttore corporate banking di Bnl, gruppo Bnp Paribas. Oggi è amministratore delegato e direttore generale di Simest.

Fabrizio Curci

ceo di Marcolin

Fabio De Cillis

head of Italy di Ig

Fabio De Petris

ceo di British American Tobacco

Matteo De Tomasi

ceo di Michelin Italiana

Alessandro Decio

ad e dg di Banco Desio

Claudio Descalzi

ceo di Eni

Gianluca Di Tondo

ceo di Barilla

Veronica Diquattro

ceo global markets di Dazn

Didier Ellena

general manager di Jti

Nicola Fabbri

ceo di Fabbri

Cinzia Falasco Volpin

general manager di Zentiva

Rodolfo Falcone

country manager Italy di Red Hat

Stefano Fassone

ceo di Spin-TO

Giorgio Ferraris

ceo di Fine Foods

Manuela Franchi

ceo di DoValue

Alberto Galassi

amministratore delegato di Ferretti Group

Roberto Gigio

presidente e ceo di Coldwell Banker Italy

Riccardo Iovino

ceo di EdiliziAcrobatica

Joanne Jervis

general manager di Daiichi Sankyo

Federico Leproux

ceo di TeamSystem

Gianluca Lo Stimolo

ceo di Stand Out Agency

Alessandro Loprieno

ceo di WeShort

Stefano Luisotti

ceo di Vianova

Thomas Ma

general manager Italy di Xiaomi

Fabio Maccari

ceo di Salov Group

Mauro Macchi

presidente e ad di Accenture Italia

Giorgio Maggiani

presidente cda di Dynamicom Education

Nino Marino

ceo di Pistì

Onofrio Mastandrea

regional vice president, general manager di Incyte

Renato Mazzoncini

ad di A2A

Andrea Mazzucchelli

general manager di Podere Cavaga

Stefan Konrad Mendez

managing director di Verisure Italy

Carlo Messina

consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo

Giovanni Messina

Italy & France general manager di Stannah

Maria Teresa Minotti

director Italy di PayPal

Federica Minozzi

ceo di Iris Ceramica Group

Sergio Momo

ceo di Xerjoff Group

Matteo Morandi

ceo di Percassi Retail

Mauro Mordini

country manager Italia e Malta di Iwg

Mauro Mordini lavora nel settore del real estate da più di 20 anni. A capo di Iwg Italia dal 2001, ha contribuito allo sviluppo della rivoluzione degli spazi di lavoro flessibile nel paese. Ha guidato la crescita di Regus e degli altri brand del gruppo Iwg in Italia, affiancando aziende di ogni settore con soluzioni immobiliari ad hoc grazie agli oltre 100 business center aperti nel paese. Oggi è alla guida di un team di 300 persone, che lavora per rendere la presenza del gruppo in Italia sempre più capillare.

Stefano Munaretto

ad di Instabilelab

Guido Sicuro Musetti

presidente di Caffè Musetti

Chiara Nasi

presidente e ceo di Cir food

Marcello Negri

cofondatore di Genuina Pet Food

Pietro Nicastro

ceo e fondatore di Loewengrube

Marco Nocivelli

ceo di Epta

Savino Novelli

ceo di KDistribution

Andrea Orcel

ad di UniCredit

Giuseppe Pacotto

ceo di Tesisquare

Mara Panajia

presidente e ad di Henkel Italia

Stefano Pancari

fondatore di Rock’n’safe e Safer Agency

Lorena Pelliciari Fineco

chief financial officer e presidente del Comitato manageriale per la sostenibilità

Gian Luca Perris

ceo di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

Claudio Petrocelli

ceo di Movesion

Marco Piantanida

ceo di Haribo

Manuel Piscello

presidente di Valori

Calogero Polizzi

ad del gruppo Swatch Italia

Fabio Porreca

chairman e fondatore di Svicom

Stefania Radoccia

managing partner tax & law di Ey Italy

Giovanni Rancé

ad e direttore creativo di Rancè 1795

Nicola Risatti

presidente e amministratore delegato di Blu Hotels

Enrico Romano

ceo di Nicolis Project

Luca Rossi

president Idg di Lenovo

Luca Rossi è oggi presidente dell’intelligent devices group (Idg) di Lenovo. Supervisiona il business globale nei segmenti pc, smartphone, tablet, workstation e software e lo sviluppo di soluzioni per il metaverso aziendale, cybersecurity, smart collaboration e molto altro. In Lenovo dal 2015, è stato presidente Emea e Latam, guidando il business pc, smartphone, tablet e server. In precedenza ha ricoperto ruoli internazionali in Acer, Packard Bell e Asus. Ha iniziato la sua carriera come imprenditore a 19 anni, dando vita a Geo Microsystem.

Ugo Salerno

ceo di Rina

Renato Scaffidi

ceo di Air Europa

Oltre 40 anni di esperienza nel mondo del turismo e del trasporto aereo, manager e imprenditore con esperienza italiana e internazionale, è stato a capo di aziende di tour operating, retail, business travel e trasporto aereo. La sua carriera è iniziata negli anni Ottanta nel tour operator Settemari di Torino ed è proseguita dapprima come product manager, poi come direttore prodotto e direttore commerciale, infine come direttore generale. Ha inoltre diretto storiche aziende del turismo italiano, come Teorema Tour, Boscolo Group, Viaggi del Ventaglio. Ha intervallato l’attività di manager con quella di imprenditore, creando, nella seconda metà degli anni Novanta, la Colorsworld, primo esempio italiano di integrazione tra tour operating e retail con una propria rete di distribuzione. Nel 2009 ha inoltre aperto, in società con il gruppo alberghiero spagnolo Iberostar, il tour operator

Marevero. Terminata quest’ultima esperienza si è trasferito in Sud America, prima in Cile come direttore generale di Turismo Cocha, il più grande gruppo turistico cileno, e poi in Brasile e Colombia come regional manager South America del gruppo Solways, divisione tour operating del gruppo alberghiero spagnolo Melia. Rientrato dalla sua esperienza sudamericana, da cinque anni ricopre il ruolo di country manager Italia di Air Europa.

Pietro Sella

ad e dg di Banca Sella Holding

Marco Tripi

ad di Almaviva

Giulio Trombetta

ad di Costadoro

Massimo Tuzzi

ad di Holding Terra Moretti

Benedetto Vigna

ceo di Ferrari

