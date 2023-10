Dormire su un albero, prenotare un volo privato e ordinare una Rolls Royce. Investire su se stessi è il vero lusso

Articolo tratto dal numero di ottobre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Possono sembrare suggestioni riservate a pochi. Ma non tutte sono così inarrivabili. E in ogni caso, il prezzo vale l’esperienza, in alcuni casi davvero unica. Senza contare che riuscire a realizzare un sogno coltivato da tempo è un ottimo viatico per ritrovare un benessere che si riflette poi anche su lavoro e finanze.

Glamping eco chic

Un effetto sorpresa che unisce il contatto autentico con la natura con il comfort, il lusso, il design, l’ecologia. Il glamping (glamour + camping) è l’esperienza che da qualche tempo va per la maggiore tra gli appassionati di viaggi davvero esclusivi. Consente di alloggiare in ambienti straordinari, in strutture immerse nei boschi, nelle foreste, a bordo dei laghi, ma con tutte le comodità di un hotel.

Si dorme in tende e lodge eleganti su un albero, sospesi sull’acqua, con tetti trasparenti per ammirare il cielo stellato, in vere oasi di biodiversità. In Italia si moltiplicano le offerte, dal primo in assoluto, I Canonici di San Marco, ai più blasonati Gaia’s Sphere nelle Langhe e Skyview Chalets in Alto Adige.

Poche le regole: estrema cura nella salvaguardia del territorio, niente wifi, consigliato binocolo per il birdwatching e bici per muoversi in libertà. Tanti i servizi dedicati, dallo yoga alle terrazze private con vasche idromassaggio ai ‘safari’ con guide esperte.

Firenze per pochi eletti

Massima riservatezza e servizi degni di un esclusivo boutique hotel (pulizie, consumazioni in camera, trasferimenti). Perché questa, che inaugura a Firenze un progetto più ampio, è una residenza piuttosto speciale, una struttura privata di oltre 350 metri quadrati con tre suite – presidential, family e signature – in un living dal design contemporaneo firmato da Boffi e De Padova.

Full buyout a partire da 3.900 euro a notte, ma si può prenotare anche suite da una o due camere separatamente. La specialità del brand è l’offerta di un concierge speciale, per scoprire luoghi ed esperienze dedicate non accessibili al pubblico.

Art Déco da collezione

Minaudière in smalto, perle e diamanti anni ‘20 Van Cleef & Arpels all’asta a Ginevra Accendino Dunhill con diamanti Collana in oro bianco e diamanti Collezione di Alta Gioielleria Olympia Van Cleef & Arpels

Andranno all’incanto il 6 novembre a Ginevra preziosi oggetti Art Déco, 120 lotti provenienti da un’importante collezione privata. Organizzata dalla casa d’aste Phillips in collaborazione con Understanding Jewellery, l’asta vede cofanetti, vanity case, orologi e oggetti di nomi prestigiosi come Cartier, Van Cleef & Arpels, Raymond Templier, Sandoz, Ostertag, Lacloche Frères, Tiffany & Co.

Un’esposizione di prevendita è prevista per la settimana precedente, con alcuni pezzi in mostra anche a Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Singapore e Taipei. Le stime: da nessuna riserva a 100mila franchi svizzeri.

È ispirata invece al Grand Tour, la tradizione nata in Inghilterra nel XVI secolo, quando i giovani aristocratici intraprendevano per qualche anno il giro del globo per completare l’educazione e prepararsi all’ingresso in società, la collezione di Alta Gioielleria di Van Cleef & Arpels. Difficile davvero scegliere tra i 70 gioielli, con gemme uniche assemblate ad arte.

Bollicine a bordo

Perché accontentarsi di visitare le cantine della Champagne? A Belmond Boat offre una nuova esperienza attraverso i canali della regione sulla sua nuova imbarcazione di lusso, la Coquelicot. Dotata di tre lussuose cabine con servizi ensuite, di un salone interno con uno champagne bar e un ampio ponte all’aperto per momenti di relax, la Coquelicot garantisce gite fluviali in Francia nel massimo della raffinatezza.

Per rendere ancora più speciale il viaggio, la Coquelicot collabora con Maison Ruinart, la più antica casa di champagne al mondo, fondata nel 1729. A bordo gli ospiti potranno assaporare un pranzo degustazione preparato dalla chef della maison, Valérie Radou, insieme con il capo chef della Coquelicot: cinque piatti stagionali ispirati alla cucina regionale e abbinati a cuvée prestigiose come Dom Ruinart Blanc de Blancs e Dom Ruinart Rosé. Nel programma, visite guidate allo storico vigneto Taissy con degustazione delle cuvée Ruinart.

A ognuno la sua Rolls

Four Seasons Drive Experience in Toscana Rolls Royce Amethyst Droptail, l’ultima one off della serie realizzata su misura Napa

Si chiama Amethyst Droptail l’ultima one off ad aggiungersi alla piccola ma preziosa serie realizzata su misura, con soluzioni particolari che la rendono davvero speciale, dentro e fuori.

Commissionata da un mecenate che colleziona pezzi rari (come questa Rolls Royce) nel suo museo privato, si ispira all’ametista, la pietra portafortuna del figlio che simboleggia purezza e resilienza. Così ne è uscita la carrozzeria verniciata di viola tenue, con dettagli viola intenso, i cerchi in alluminio lucidato da 22” sfumati di vernice color malva.

Sulla Amethyst una griglia con finitura lucidata e spazzolata a mano (50 ore di lavoro) e, sotto, una presa d’aria in materiale stampato con 202 lingotti di acciaio inossidabile, nella tonalità globe amaranth. Colpisce il vetro elettrocromico opaco che diventa traslucido se viene attivato.

Solo business A/R

La cabina dell’aereo La cabina dell’aereo

D’accordo, il Concorde resta il Concorde. Ma chi oggi vola con La Compagnie sa che spazio e servizi non saranno da meno. La compagnia aerea francese offre infatti voli 100% business class: solo 76 posti reclinabili in posizione letto, wifi gratuito e illimitato a bordo, accesso alla lounge dell’aeroporto di Milano Malpensa e di Ny Newark, fast track e proposte gourmet curate da chef internazionali. Con una particolare attenzione alla sostenibilità.

Four Seasons Drive Experience

Dopo il successo della prima edizione in Toscana, l’ultimo appuntamento 2023 del brand dell’ospitalità di lusso per gli appassionati del bon vivre è dal 29 ottobre al 4 novembre nella Napa Valley. Un itinerario di charme dedicato agli amanti del buon cibo e del buon vino che, come assicura Alejandro Reynal, presidente e ceo di Four Seasons Hotels and Resorts, sarà “una naturale estensione su strada di ciò che facciamo da sempre: offrire esperienze curate nel dettaglio che permettono agli ospiti di andare alla scoperta di luoghi magici in modi nuovi e originali, a bordo di auto di lusso dove vivere esperienze di guida, accompagnati dal servizio e dall’accoglienza tipici del brand”.

Base di questa l’esperienza sarà Four Seasons Resort and Residences Napa Valley, dove si inizierà con una cena nel Vineyard Barn della struttura, incastonato in foreste pittoresche con vista sulle montagne. Il giorno seguente si raggiungerà la baia di Tomales con gli allevamenti di ostriche, per poi pranzare con vista sulla baia. In serata, gli ospiti degusteranno una cena accompagnata dai migliori vini della regione.

I giorni seguenti sono dedicati alla visita alle cantine più rinomate di Napa, accessibili solo agli ospiti della Four Seasons Drive Experience, tra cui l’Opus One Winery, nata dalla collaborazione tra il barone Philippe de Rothschild di Château Mouton Rothschild e Robert Mondavi. Per finire, dopo un tour in traghetto intorno alla baia di San Francisco, si concluderà con un volo in mongolfiera con vista su vigneti e montagne.

