Barcellona domina, 5 italiani in classifica: ecco i 50 migliori cocktail bar del mondo

Ancora una volta le luci della mixology si sono accese su, città spagnola effervescente dal punto di vista dei locali. L’anno scorso è toccato a Paradiso salire in vetta mentre, la prima posizione deiè stata conquistata da, locale contemporaneo firmato dall’italianoe dal socio, veterani della miscelazione di qualità, nonché stimati professionisti nel settore del beverage internazionale.

Con questa vittoria, anche il mondo dell’ospitalità italiana esportata all’estero può prendersi l’ennesima soddisfazione. Si tratta infatti del quarto anno consecutivo in cui, i locali al numero uno del ranking, sono fondati o guidati da talentuosi mixologist italiani (nel ’20 e ’21 Ago Perrone, Giorgio Bargiani e Maura Milia del Connaught Bar, nel ’22 Giacomo Giannotti di Paradiso e adesso Simone Caporale di Sips).

La cerimonia dei World’s 50 Best Bars 2023 a Singapore

A festeggiare Alvarez e Caporale, insieme a tutti i locali presenti nella classifica dei World’s 50 Best Bars, migliaia di professionisti di settore arrivati a Singapore nella location post industriale del Pasir Panjang Power Station, allestita per l’occasione con neon colorati, a indicare le postazioni drink dei numerosi sponsor e un grande palco per accogliere i premiati della serata.

Tra questi, i rappresentanti dei locali di 28 diverse città, con ben 11 new entry tra Bangkok, Berlino, Dubai, Londra, Melbourne, New Orleans, Parigi, Seoul, Singapore, Stoccolma e Roma.

Sips, il migliore bar del mondo è a Barcellona

Il locale di Marc Alvarez e Simone Caporale è il più giovane vincitore di sempre nella classifica di 50 Best dedicata ai bar. Aperto nel 2021 nel quartiere di Eixample, si è fatto conoscere per la qualità dell’ospitalità, unita a drink all’avanguardia. “Dopo due anni e mezzo di duro lavoro, passione e anche qualche sofferenza, oggi è arrivata un’ulteriore conferma del lavoro che stiamo portando avanti ed è come se tutto prendesse un nuovo senso. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questa posizione”, racconta il co-founder Marc Alvarez.

“Quello di oggi è il risultato di un duro lavoro. È vero che abbiamo aperto le porte nel 2021, ma io e Marc sognavamo di fare qualcosa insieme già cinque anni fa”, aggiunge il bartender e imprenditore Simone Caporale. “Ci tengo a raccontarlo perché oggi molti pensano che determinati risultati si possano raggiungere velocemente, ma non è così. Quindi sì, siamo aperti da due anni e mezzo, ma gli sforzi, le idee e la filosofia di Sips sono frutto del doppio del tempo, sommato ai tanti anni di esperienza che io e Marc abbiamo nel settore”.

Londra e Barcellona sono le mete della mixology di qualità

Anche se Barcellona continua a essere al top, con Sips in prima posizione e Paradiso al quarto posto, Londra è la città europea ad avere più presenze nella classifica dei World’s 50 Best Bars 2023. Il Connaught Bar è al numero 5, Tayēr + Elementary in ottava posizione, seguito da Satan’s Whiskers al 28, A Bar with Shapes for a Name al 35, e la new entry dello Scarfes Bar al numero 41.

L’Italia in classifica e i locali europei

I mixologist italiani in classifica sono numerosi, così come i locali nella top 50. Il Drink Kong di Roma si piazza al numero 21, affiancato dalla new entry di Freni e Frizioni al 33, il 1930 nella posizione 42, L’Antiquario al 44 e Locale Firenze al 46.

Atene continua a guadagnare posizioni con Line al numero 12, Baba Au Rum al 25 e The Clumsies al 47. Parigi fa doppietta con Little Red Door che scala posizioni e The Cambridge Public House, new entry al numero 38. La più alta scalata è di Himkok, locale di Oslo che entra nella top ten. Anche Berlino è presente con Wax On in posizione 29 e Stoccolma arriva al 31esimo posto con Röda Huset, premiato anche per il suo impegno sostenibile con uno dei premi speciali consegnati dagli sponsor della serata.

Per scoprire tutti i locali da visitare in giro per il mondo, ecco il ranking completo stilato da 50 Best.

La classifica completa The World’s 50 Best Bars 2023

1 Sips, Barcellona

2 Double Chicken Please, New York

3 Handshake Speakeasy, Città del Messico

4 Paradiso Barcellona

5 Connaught Bar Londra

6 Little Red Door Parigi

7 Licorería Limantour, Città del Messico

8 Tayēr + Elementary, Londra

9 Alquímico, Cartagena

10 Himkok, Oslo

11 Tres Monos, Buenos Aires

12 Line, Atene

13 BKK Social Club, Bangkok

14 Jigger & Pony, Singapore

15 Maybe Sammy, Sydney

16 Salmon Guru, Madrid

17 Overstory, New York

18 Zest, Seoul

19 Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok

20 Coa, Hong Kong

21 Drink Kong, Roma

22 Hanky Panky, Città del Messico

23 Caretaker’s Cottage, Melbourne

24 Café La Trova, Miami

25 Baba au Rum, Atene

26 CoChinChina, Buenos Aires

27 Katana Kitten, New York

28 Satan’s Whiskers, Londra

29 Wax On, Berlino

30 Florería Atlántico, Buenos Aires

31 Röda Huset, Stoccolma

32 Sago House, Singapore

33 Freni e Frizioni, Roma

34 Argo, Hong Kong

35 A Bar with Shapes for a Name, Londra

36 The SG Club, Tokyo

37 Bar Benfiddich, Tokyo

38 The Cambridge Public House, Parigi

39 Panda & Sons, Edinburgo

40 Mimi Kakushi, Dubai

41 Scarfes Bar, Londra

42 1930, Milano

43 Carnaval, Lima

44 L’Antiquario, Napoli

45 Baltra Bar, Città del Messico

46 Locale Firenze, Firenze

47 The Clumsies, Atene

48 Atlas, Singapore

49 Jewel of the South, New Orleans

50 Galaxy Bar, Dubai

