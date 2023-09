The World’s 50 Best Hotels svela la classifica delle strutture ricettive migliori del mondo: l’Italia domina la top 20

Ieri sera le porte di Guildhall, storico municipio di Londra, si sono aperte per accogliere la prima cerimonia di sempre di. Gli ospiti in abito nero e vestito lungo si sono ritrovati nell’atrio dalle altissime volte decorate per l’occasione da proiezioni luminose, mentre la musica live e i cocktail realizzati dai partner della manifestazione aiutavano gli hotelier a stemperare la tensione dell’attesa.

Le classiche sciarpe rosse diventate il simbolo della 50 Best facevano bella mostra di sé al collo di proprietari e general manager delle strutture ricettive più belle del mondo, ansiosi di scoprire quale sarebbe stata la loro posizione in classifica. In sala si riconoscevano i volti dei fondatori di alcuni degli indirizzi storici dell’ospitalità italiana, intenti a fare pronostici sui reciproci piazzamenti in classifica.

La cerimonia dei World’s 50 Best Hotels

Due colpi di martelletto e un annuncio da parte di un banditore in giacca rossa hanno aperto la strada per la sala della cerimonia, allestita per l’occasione con palco e un maxi schermo pronto a mostrare il fatidico countdown dalla posizione 50 all’ambitissima numero uno. Contrariamente alle blasonate classifiche dei ristoranti e dei bar, quella dedicata agli hotel non ha svelato in anticipo le posizioni 51-100, raccogliendo unicamente i migliori 50 hotel del mondo tutti annunciati al pubblico nella serata di ieri.

L’introduzione di Tim Brooke-Webb, managing director di The World’s 50 Best Hotels, ha posto l’attenzione sul ruolo contemporaneo delle strutture alberghiere, considerate sempre di più dei santuari di comfort dove la cura di ogni dettaglio contribuisce a creare esperienze uniche. Dopo un applauso dedicato allo staff alberghiero, che con la sua attenzione riesce a fare la differenza in termini di percepito per gli ospiti, è giunto il momento di scoprire il primo ranking di sempre di 50 Best dedicato agli hotel.

I numeri dell’hôtellerie di eccellenza nel mondo

Tra consegne di premi speciali e foto di rito, il conto alla rovescia è andato avanti spedito, rivelando ben 21 destinazioni europee, seguite da 18 asiatiche, cinque nordamericane, tre africane e una rispettivamente per Oceania e Sudamerica. Bangkok, Londra e Parigi sono le città con più strutture di eccellenza secondo la classifica, mentre l’Italia è presente con ben cinque destinazioni, da Venezia al Lago di Como, passando per Firenze, Positano e la pugliese Savelletri, dominando la classifica con la prima posizione conquistata da Passalacqua.

Passalacqua è il migliore hotel del mondo del 2023

Aperto poco più di un anno fa, Passalacqua nasce dall’esperienza nell’hotellerie di lusso della famiglia De Santis e, in particolare, dal talento di Valentina. A Moltrasio, sulle sponde del Lago di Como, questo boutique hotel di lusso con 24 camere è ospitato all’interno di una villa del XVIII secolo, ai tempi casa di Rossini, completamente ristrutturata. I giardini all’italiana terrazzati, un’affascinante veranda e una piscina vista lago completano il mosaico di bellezza dell’outodoor dove, con la bella stagione, gli ospiti si godono i piatti dell’executive chef Alessandro Rinaldi.

Gli indirizzi italiani nella classifica World’s 50 Best Hotels

Nella top ten dei migliori hotel del mondo si trova il Four Seasons Hotel Firenze, votato dagli oltre 500 giudici di 50 Best grazie agli affascinanti affreschi del palazzo del XV secolo, il pluripremiato Atrium Bar e il ristorante una stella Michelin Il Palagio. Al numero 14 spicca Aman Venice, hotel da sogno ospitato all’interno di Palazzo Papadopoli, con giardino privato e affaccio sul Canal Grande. Il ventesimo posto è de Le Sirenuse, blasonata destinazione di Positano, seguita alla posizione 21 da Borgo Egnazia, gioiello di ospitalità pugliese.

Quali sono i migliori hotel d’Europa

Oltre agli indirizzi italiani, l’Europa domina la classifica con gli hotel londinesi Claridge’s, The Connaught, NoMad London e The Savoy e i parigini Le Bristol, Cheval Blanc e Hôtel de Crillon. Grande successo anche per lo scozzese Gleanegles, insignito del premio “Art of Hospitality” e il The New a Bruton, nel Somerset, premiato come migliore boutique hotel a livello internazionale.

World’s 50 Best Hotels premia l’Asia

Standard elevatissimi, location da sogno e attenzione alla cura dell’ospite, hanno permesso a diverse strutture asiatiche di entrare nella classifica dei 50 Best Hotel. Il Rosewood Hong Kong si piazza al secondo posto, seguito dalla medaglia di bronzo del Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, da The Upper House a Hong Kong al numero quattro e Aman Tokyo in quinta posizione. Premiate anche le Maldive con Soneva Fushi, al settimo posto del ranking e detentore del titolo del migliore hotel sulla spiaggia del globo.

La classifica completa dei 50 migliori hotel del mondo

Chi deve prenotare il prossimo viaggio è avvisato: da oggi la classifica di The World’s 50 Best Hotels è a disposizione per consigliare le destinazioni più interessanti del mondo. Ecco quali sono:

1 Passalacqua, Moltrasio

2 Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4 The Upper House, Hong Kong

5 Aman Tokyo, Tokyo

6 La Mamounia, Marrakech

7 Soneva Fushi, Maldive

8 One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9 Four Seasons Firenze, Firenze

10 Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11 Capella Bangkok, Bangkok

12 The Calile, Brisbane

13 Chablé Yucatán, Chocholá

14 Aman Venice, Venezia

15 Singita Lodges – Kruger National Park, Kruger National Park

16 Claridge’s, Londra

17 Raffles Singapore, Singapore

18 Nihi Sumba, Wanokaka

19 Hotel Esencia, Tulum

20 Le Sirenuse, Positano

21 Borgo Egnazia, Savelletri

22 The Connaught, Londra

23 Royal Mansour, Marrakech

24 Four Seasons Madrid, Madrid

25 Aman New York, New York

26 The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27 Rosewood São Paulo, Sãn Paolo

28 Capella Singapore, Singapore

29 Le Bristol, Parigi

30 Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31 La Réserve, Parigi

32 Gleneagles, Auchterarder

33 Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34 Cheval Blanc, Parigi

35 Four Seasons Astir Palace, Atene

36 Soneva Jani, Maldive

37 The Newt, Bruton

38 Amangalla, Galle

39 Hoshinoya Tokyo, Tokyo

40 Desa Potato Head, Seminyak

41 Eden Rock, St. Barths

42 The Siam, Bangkok

43 Badrutt’s Palace, St. Moritz

44 Atlantis The Royal, Dubai

45 The Oberoi Amarvilas, Agra

46 NoMad London, Londra

47 The Savoy, Londra

48 Equinox New York, New York

49 Six Senses Ibiza, Portinatx

50 Hôtel de Crillon, Parigi

