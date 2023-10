Rory McIlroy, Patrick Mahomes e altre stelle sportive investono sulla rinascita del team Alpine F1

Stelle sportive investono sul team Alpine

Nel tentativo di riprendere slancio in pista, dopo un 2023 travagliato, specialmente sul fronte della gestione aziendale,sta mettendo in atto sforzi mirati per migliorare la sua situazione finanziaria. Il 26 giugno 2023,, un’azienda di investimenti privati con particolare attenzione agli ambiti sportivi e dell’intrattenimento,Oggi, Otro Capital ha reso noto che alcuni dei nomi più illustri del mondo sportivo si sono uniti al suo gruppo di investitori con la scuderia francese di proprietà della Renault.

Questo gruppo di personalità di spicco, noto soprattutto sul mercato americano e anglosassone, comprende figure di risonanza provenienti dal calcio, golf, football americano e boxe. Tra di loro spiccano le stelle dei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e Travis Kelce, i calciatori Trent Alexander-Arnold e Juan Mata, l’oro olimpico ed ex campione del mondo dei pesi massimi, Anthony Joshua, e la stella del golf Rory McIlroy. Questi grandi nomi del mondo dello sport hanno deciso di scommettere sulla promettente rinascita del team Alpine. In aggiunta, si unisce a loro Roger Ehrenberg, fondatore di Eberg Capital e investitore nei Miami Marlins e nel Real Salt Lake.

Obiettivo rilancio per il marchio Alpine

L’obiettivo di questa iniziativa è chiaro: rinvigorire il marchio Alpine. Secondo una nota congiunta: “L’aggiunta di questi atleti di fama internazionale rafforzerà la partnership strategica tra Otro Capital e Alpine F1, combinando competenze di alto livello in varie sfere dell’ecosistema sportivo e conducendo il team Alpine a conquistare una base di fan sempre più ampia.” La nota prosegue affermando che i nuovi investitori contribuiranno a far conoscere la scuderia su scala globale, integrando ulteriormente gli sforzi di Otro Capital nei settori dei media, delle sponsorizzazioni, della biglietteria, dell’ospitalità, della gestione dei diritti commerciali, delle licenze e del merchandising.

In definitiva, non si tratta di un ulteriore investimento di capitale da parte di Otro Capital, ma dell’inclusione nel team di competenze di primo piano nel mondo dello sport, con l’obiettivo di rilanciare il marchio. Tuttavia, sarà essenziale che questo passo sia seguito da un miglioramento tangibile delle performance in pista.

