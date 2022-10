Concept futuristico e a idrogeno: così la francese Alpine guarda al motorsport di domani

Lo storico marchio francese Alpine fondato nel 1955 e rinato sotto l’egida del gruppo Renault, dopo essere sparito alla metà degli anni ’90, si prepara ad abbracciare le nuove sfide del futuro, che lo vedrà protagonista come un brand completamente elettrico.

Per anticipare questo suo futuro esclusivamente a batteria, la casa francese ha presentato il visionario concept Alpine Alpenglow. Si distingue per una carrozzeria fluida con le forme che sembrano plasmate dal vento, e per la ridotta altezza da terra. Lunga oltre cinque metri, larga più di due e alta meno di uno, sotto la sua avveniristiche carrozzeria anticipa anche il futuro del motorsport, visto che la compagnia transalpina parteciperà alle gare di durata con i nuovi prototipi ibridi LMDh.

Il nome Alpenglow si riferisce al fenomeno luminoso dove una striscia orizzontale di luce rossa appare sulle montagne prima dell’alba e dopo il tramonto. E in effetti questo nuovo concept anticipa l’alba di una nuova era per il marchio, ribadendo la vicinanza del brand con la natura. La vettura è stata infatti realizzata con materiali riciclati e con una particolare fibra di carbonio. Dal punto di vista tecnico la Alpenglow è spinta da un powertrain a idrogeno, con due serbatoi laterali. Non sono però state diffuse le specifiche tecniche.

Per quanto riguarda il piano industriale, l’attuale Alpine A110 presente in gamma nei prossimi due-tre anni sarà sostituita da una due posti sviluppata insieme alla Lotus, e affiancata anche da una crossover media e da una compatta sportiva da città, che sarà la R5 Alpine.

Laurent Rossi, ceo di Alpine, ha così definito l’Apenglow: “Il design possente e generoso di Alpenglow evoca le future Alpine e la nostra visione del motorsport di domani. Adottando la tecnologia a idrogeno, rafforziamo il nostro impegno per un futuro responsabile ed un piacere di guida sempre autentico”.

