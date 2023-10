Forbes Digital Revolution: al via la prima giornata di eventi online

Avrà inizio oggi, lunedì 23 ottobre 2023, la quarta edizione della, il virtual business summit pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai big del tech e dei vari settori coinvolti.

Sarà possibile seguire l’evento su forbes.it e sulle pagine Facebook e LinkedIn di Forbes Italia.

Ecco il programma della giornata odierna:

Alle ore 9.30 si terrà il panel “Innovazione” che vedrà coinvolti come speaker:

– Alessandro Braga, chief digital officer di Talent Garden

– Alessandro Cattani, amministratore delegato del Gruppo Esprinet

– Stefano Novaresi, amministratore delegato di Knapp Italia

Il panel sarà moderato da Gabriele di Matteo, giornalista di Forbes Italia

Alle ore 11.00 è in programma il panel “Digitalizzazione” con i seguenti speaker:

– Andrea Boschi, country manager di Floa per l’Italia

– Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia

– Mariano Spalletti, Managing Director di Qonto in Italia

Il panel sarà moderato da Gabriele di Matteo, giornalista di Forbes Italia

Infine, alle ore 16.00, si terrà il panel “Geopolitica e nuove sfide: come cambia la supply chain” con i seguenti speaker:

– Massimo Crivello, chief business officer di Tesisquare

– Federico Marchesi, head of supply chain planning & excellence di Haier Europe

– Fabio Sdogati, professor of International Economics presso il Politecnico di Milano Graduate School of Management

Il panel sarà moderato da Matteo Sportelli, giornalista di Forbes Italia

Per maggiori dettagli e per consultare il programma dei prossimi giorni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution

