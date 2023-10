“Non l’immobile, ma la persona al centro”: il Centro Servizi Immobiliari festeggia 25 anni di attività

“Non l’immobile, ma la persona al centro”. Il Centro Servizi Immobiliari (Csi) ha festeggiato, al Castello di Casiglio, il suo 25° anniversario di attività. L’evento ha trattato il tema della professionalità dell’agente immobiliare, nell’ottica di migliorare l’approccio con il cliente.

La formazione è stato un tema centrale, in particolare si è parlato della necessità di investire sulla preparazione degli agenti, anche per sfatare i cliché sulla categoria. L’evento si è incentrato sulla tavola rotonda che aveva come focus la professionalità nel real estate con professionisti del settore come il consulente e blogger immobiliare Gerardo Paterna.

La storia di Csi

Centro Servizi Immobiliari è una società di intermediazione e consulenza immobiliare nata nel 1998 da un’idea di Loretta Lazzarini che ha fondato la prima sede a Mandello del Lario. Nel 1999 ha aperto il secondo ufficio a Lecco, sviluppando il settore delle compravendite immobiliari residenziali, commerciali e industriali in tutta la provincia.

Nel 2005 è stata aperta la sede di Milano, espandendo la rete di contatti con società di alto profilo e con diverse aziende multinazionali. Nel corso degli anni sono entrati in azienda anche i figli di Loretta, Davide e Ilaria Mauri, aggiungendo a un’azienda basata sulla leadership femminile, il carattere di impresa a testata familiare. Poi, grazie alla vocazione internazionale dell’azienda e alla formazione americana, è nata Csi International Real Estate Network, che gestisce le compravendite immobiliari in tutto il mondo.

Csi International Real Estate

Il Csi International Real Estate Network è una nuova rete, ovvero un’alleanza globale di professionisti del Real Estate che commercializzano grandi immobili a livello nazionale e internazionale con altri agenti specializzati del settore. Al centro non c’è l’immobile, ma il professionista qualificato. Dal 2014 Loretta Lazzarini e Ilaria Mauri ogni anno partecipano al Superstar retreat di Mike Ferry negli Stati Uniti, dove incontrano 5mila agenti immobiliari di tutto il mondo e da lì è nata l’idea di creare una rete internazionale.

“Voglio che il nostro network diventi un’opportunità per chi vuole investire sul territorio italiano e anche per chi dall’Italia vuole investire all’estero”, ha commentato Lazzarini. “

Il nostro paese è un gioiello, un diamante, un pezzo unico che dobbiamo tutelare e conservare alzando lo sguardo al futuro verso un’internazionalizzazione guidata da un’alleanza di agenti immobiliari e professionisti del settore che rappresentano l’Italia”, ha affermato Lazzarini. “Credo nella potenza della squadra, perché è l’unione che fa la forza e ci fa conquistare il mondo con esperti altamente etici con cui abbiamo l’opportunità di costruire insieme, per il futuro, un pianeta rispettoso efficiente e sostenibile”.

Tecnologia green nell’immobiliare

Tra gli obiettivi del Centro Servizi Immobiliari c’è anche la tutela del patrimonio immobiliare italiano, attraverso l’applicazione delle norme sulla rigenerazione urbana: il programma di riqualificazione del territorio e delle sue aree dimenticate, incustodite e abbandonate a sé stesse. La strategia è commercializzare questi luoghi con progetti di green building. “Abbiamo il nostro format che illustriamo ai componenti del Csi International Real Estate Network per lasciare al mondo una nuova impronta sostenibile e collaboriamo con istituti e broker finanziari per offrire ai nostri clienti il piano economico finanziario più adatto alle loro esigenze”, spiega.

La leadership femminile e lo sport

Tra le diverse iniziative a supporto della leadership femminile, Loretta Lazzarini ha portato avanti l’idea dello sport e della competizione sportiva come metafora del successo sul mondo del lavoro. “Da ragazza ho fatto molto sport e questo mi ha insegnato l’importanza del duro lavoro, la costanza negli allenamenti e la voglia di vincere che portano al successo”, racconta.

Ed è per questo che come azienda sostiene le giovani generazioni di una squadra di calcio, l’Olginatese e una squadra di pallavolo la Picco Lecco.

“Leggere e studiare sono indispensabili per la formazione di una donna di successo. Ma anche lo sport gioca un ruolo importante. È una scuola di vita”, conclude Lazzarini.

