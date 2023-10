Chi è Ted Pick, il nuovo amministratore delegato di Morgan Stanley

Chi è il nuovo ad di Morgan Stanley

Ieri, a mercati chiusi, Morgan Stanley ha annunciato in una nota ufficiale che dal 1 gennaio 2024 Ted Pick, 54 anni, attualmente co-presidente, sarà il nuovo amministratore delegato della società. Entrerà, ovviamente, anche a far parte del cda.

Pick succederà a James Gorman che, invece, diventerà presidente esecutivo.

La società ha inoltre annunciato che il co-presidente Andy Saperstein diventerà responsabile della gestione patrimoniale e degli investimenti e che Dan Simkowitz diventerà co-presidente e responsabile dei titoli istituzionali.

Come riferito da Morgan Stanley, James Gorman ha annunciato all’assemblea generale annuale degli azionisti della società del 2023 la sua intenzione di dimettersi dalla carica di amministratore delegato prima dell’assemblea generale del 2024.

“Un esperto di battaglie”

Cambio di guardia in casa Morgan Stanley. A partire dal 1 gennaio 2024, attualmente co-presidente della società, assumerà l’incarico di amministratore delegato, subentrando così ache, invece, diventerà presidente esecutivo.

“Per diversi anni ho lavorato con il consiglio per garantire una successione ordinata e sono fermamente convinto che ora sia il momento di farmi da parte. La scelta di Ted Pick da parte del consiglio è eccezionale”, ha dichiarato Gorman. “Ho lavorato fianco a fianco con Ted sin dalla crisi finanziaria e ho sperimentato in prima persona i suoi valori, il suo intelletto, la sua passione e il suo impegno nei confronti delle nostre persone e dei nostri clienti. È esperto in battaglia, comprende i rischi complessi e lavora in modo molto efficace non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. In breve, è un dirigente e un leader eccezionale”.

“Morgan Stanley è un’istituzione storica e sono profondamente onorato di essere stato scelto per guidarla. Abbiamo un business globale diversificato con un franchising di clienti leader”, ha aggiunto invece Pick. “Grazie all’eccellente leadership di James, la nostra azienda è ora ben posizionata per avere successo in tutti i cicli di mercato e sono entusiasta delle opportunità di crescita futura. Morgan Stanley vanta persone di eccezionale talento ed è sede di una cultura profonda e di valori costanti. Voglio anche ringraziare il consiglio per la fiducia che mi ha espresso. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il consiglio, Andy, Dan, il resto del team di gestione e tutti i nostri dipendenti per continuare a servire i nostri clienti e azionisti”.

LEGGI ANCHE: “Se potete andare al ristorante, potete venire in ufficio”: il richiamo alle armi del ceo di Morgan Stanley”

La storia di Ted Pick

Ted Pick è stato co-presidente di Morgan Stanley negli ultimi due anni. In qualità di capo del gruppo titoli istituzionali, supervisiona investment banking, azioni, reddito fisso, mercati dei capitali e ricerca. È anche co-responsabile della strategia aziendale.

Con una laurea al Middlebury College e un master alla Harvard Business School, Pick è entrato in Morgan Stanley nel 1990 ed è stato promosso managing director nel 2002. Nel 2008 è entrato a far parte del comitato di gestione e nel 2012 è stato nominato membro del comitato operativo che comprende i dirigenti più anziani della banca. Inoltre ha ricoperto il ruolo di responsabile globale delle vendite e del trading, progettando un risanamento della divisione reddito fisso. In qualità di responsabile delle azioni istituzionali, ha portato l’azienda a una posizione di leadership a livello globale. In precedenza, è stato anche responsabile dei mercati dei capitali azionari, oltre ad aver aiutato la società a raccogliere capitali durante la crisi finanziaria scoppiata nel 2008.

Oltre a essere presidente del comitato consultivo della Morgan Stanley Alliance for Children’s Mental Health e membro del consiglio dell’Institute of International Finance, Pick è anche amministratore fiduciario presso il Metropolitan Museum of Art (Met) e fa parte dei comitati di investimento, nomina e governance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.