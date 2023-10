The One Company sbarca in Messico con 100 container di prodotti alimentari italiani

Lorenzo Zurino, fondatore e amministratore delegato di The One Company

sbarca in Messico. L’azienda, che si occupa di commercio estero di prodotti alimentari italiani e ha finalizzato quest’anno l’acquisizione di PF&Partners, porterà circa 100 container nel paese centroamericano, con un controvalore di 2 milioni di euro di contratti di distribuzione firmati. A Città del Messico, Guadalajara e Cancun sbarcheranno, tra l’altro, biscotti, caffè, pasta, conserve di pomodoro e sottoli, realizzati da imprese come D’Amico, Motta, Divella, Gentilini e Balconi. Le aziende del nostro Paese troveranno così uno sbocco su un mercato da quasi 130 milioni di abitanti, il più importante del Centroamerica.

“L’arrivo sul mercato messicano rappresenta una tappa molto importante per The One Company, che potrà aiutare le aziende protagoniste dell’industria alimentare italiana a sfruttare le grandi potenzialità offerte da un mercato in crescita esponenziale”, ha affermato Lorenzo Zurino, che ha fondato l’azienda nel 2010 ed è amministratore delegato. “Il Messico è un esempio di mercato emergente che le imprese del made in Italy devono imparare a conoscere e apprezzare, cercando di superare le difficoltà conseguenti al rallentamento di quelli più maturi, magari saturi, di quelli in cui ci sono problemi geopolitici o di quelli in stagnazione”.

Che cos’è The One Company

The One Company movimenta ogni anno circa duemila container. È la capogruppo della cassaforte Virgo Holding, con un patrimonio di circa 10 milioni di euro, proprietaria anche di Isola di Altavilla (una parte di Isola Lunga), nell’arcipelago dello Stagnone di Marsala. Per l’isola, Zurino ha varato lo scorso anno un progetto di riqualificazione. L’imprenditore è anche il creatore di Efebo Sicily, il primo sigaro made in Italy, distribuito dalla Italian Cigar Group, ed è presidente del Forum Italiano dell’Export, una piattaforma di confronto sul made in Italy tra i principali player del panorama imprenditoriale e istituzionali italiano ed estero.

Prima di approdare in Messico, The One Company era già presente in Israele, Canada, Spagna, Germania e Stati Uniti. In particolare, è radicata sul mercato americano, verso cui spedisce ogni settimana circa dieci container e tutti i mercoledì invia un aereo cargo con prodotti freschi come la mozzarella di bufala.

