Quali sono le 400 migliori aziende al mondo per le donne. Generali, Enel, Ferrero ed Eni uniche italiane

Nonostanteabbiano fatto molta strada in termini di opportunità di carriera e di crescita, la loro partecipazione globale alla forza lavoro rimane molto indietro rispetto a quella degli uomini. Secondo l’, il 47% delle donne è lavora, contro il al 72% degli uomini. E quando sono occupate, ottengono comunque lavori di qualità inferiore.

Ma ci sono molti motivi per essere fiduciosi sul futuro delle donne nel mondo del lavoro. “Sono cautamente ottimista”, afferma Nicole Kyle, cofondatrice di Cmp Research e promotrice dei diritti delle donne e delle ragazze attraverso l’organizzazione no-profit Equality Now. “Durante la pandemia, le donne hanno abbandonato il lavoro a tassi molto elevati, ma ora negli Stati Uniti stanno tornando sul mercato. Il loro livello di occupazione ora è oltre quello del febbraio 2020, ai massimi storici”.

Un altro dato incoraggiante è che molte aziende riconoscono che, per attrarre e trattenere i talenti femminili, è fondamentale offrire benefit come accordi di lavoro flessibili, programmi di sviluppo delle competenze e congedi familiari.

La classifica Forbes delle migliori aziende per le donne

Per riconoscere le aziende che eccellono in queste aree, Forbes ha collaborato con la società di ricerche di mercato Statista e ha stilato la classifica delle migliori imprese al mondo per le donne nel 2023. Per creare la lista sono state intervistate circa 70mila donne che lavorano in multinazionali in 37 paesi.

Alle partecipanti è stato chiesto, tra l’altro, se raccomanderebbero il loro datore di lavoro ad amiche o parenti e di valutare l’azienda sia sulle pratiche generali dell’ambiente di lavoro, sia su questioni specifiche di genere, tra cui l’equità retributiva, la gestione dei casi di discriminazione delle dipendenti e se uomini e donne hanno le stesse opportunità di avanzamento. È stato chiesto anche di valutare altre aziende all’interno degli stessi settori e le organizzazioni in base alla loro immagine pubblica. Per esempio, si è chiesto di considerare se una società posiziona i suoi servizi o prodotti per combattere attivamente gli stereotipi di genere e se promuove l’uguaglianza di genere attraverso campagne di marketing e iniziative non profit.

Le aziende sono state poi valutate in base alla percentuale di donne in posizioni di leadership. Questi dati sono stati combinati per produrre i punteggi che hanno determinato la lista finale delle aziende migliori.

Maif davanti a tutti

Al primo posto della classifica troviamo Maif, gruppo assicurativo francese fondato nel 1934. A seguire The Estée Lauder Companies, società di cosmetici fondata da Estée Lauder e Joseph Lauder nel 1946 con sede a New York, la cui produzione si concentra sui prodotti per la cura della pelle e dei capelli, trucchi e profumi.

Al terzo posto c’è Sap, azienda tecnologica fondata da un gruppo di imprenditori nel 1972. Ha sede a Walldorf, in Germania, opera nell’ambito del software, applicazioni cloud e servizi correlati. Al quarto posto Clorox, società americana di prodotti professionali e di consumo fondata nel 1913.

Chiude la top five Marriott International, catena alberghiera fondata da J. Wiliard Marriot e Alice Sheets Marriott nel 1927 e con sede nel Maryland (Stati Uniti).

Le italiane

In classifica ci sono solo quattro aziende italiane. La prima è Generali (22esimo posto), la più grande compagnia assicurativi italiana e la terza europea per fatturato, dopo Allianz e Axa. Per trovare la seconda bisogna scendere fino al 114esimo posto con Enel. Seguono Ferrero, 275esima al mondo, ed Eni, 293esima.

Le sole quattro italiane colpiscono se si fa un raffronto con altri paesi europei. La Francia e la Germania, per esempio, hanno sette aziende a testa solo nelle prime 43 posizioni.

La classifica

Di seguito le migliori 20 aziende al mondo per le donne. La graduatoria completa è consultabile a questo link.

1 | Maif (Francia)

2 | The Estée Lauder Companies (Stati Uniti)

3 | Sap (Germania)

4 | Clorox (Stati Uniti)

5 | Marriott International (Stati Uniti)

6 | Marks & Spencer (Regno Unito)

7 | H&M (Svezia)

8 | Intersport (Svizzera)

9 | Microsoft (Stati Uniti)

10 | Adidas (Germania)

11 | Netflix (Stati Uniti)

12 | Aviva (Regno Unito)

13 | AptarGroup (Stati Uniti)

14 | Starbucks (Stati Uniti)

15 | L’Oréal (Francia)

16 | Sncf (Francia)

17 | Unilever (Regno Unito)

18 | Capita (Regno Unito)

19 | Coca-Cola (Stati Uniti)

20 | Td Bank Group (Canada)

